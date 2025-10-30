Почина Иван Тенев

България

Скръбната вест съобщиха от Съюза на артистите в България

30 октомври 2025, 10:16
Източник: БГНЕС

Н а 73-годишна възраст почина журналистът и общественик Иван Тенев, по-известен като Агент Тенев.

Скръбната вест съобщиха от Съюза на артистите в България.

Само преди дни той бе приет в болница.

Иван Тенев е роден в София на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и специалност „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“.

Първите му артистични прояви са като художник – още по време на следването си публикува карикатури и участва в национални изложби за карикатура и приложна графика, както и в над 60 международни прояви. През 1976 и 1977 г. печели отличия от конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първоначално като художник, създавайки обложки за плочи на известни български изпълнители, сред които и Лили Иванова.

Професионалната си кариера Иван Тенев започва като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби се публикуват във вестник „Стършел“ и в хумористичните страници на различни столични издания. Участва в осем национални изложби на карикатурата и над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция, като е носител на три международни награди.

От 1975 г. става член на секция „Приложна графика“ към Съюза на българските художници и редовно участва в изложбите по приложна графика до 1980 г. Автор е на две самостоятелни изложби с карикатури.

През 1980 г. Тенев започва работа като автор на текстове за поп и рок песни, сътрудничи с някои от най-известните български изпълнители и се изявява като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“. Организацията стартира с независимо радиопредаване, което представя новини за хайлайфа в неделното обзорно предаване „Хоризонт за вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, със спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“, както и с лични колони за светски живот в популярни вестници, списания и фотографска агенция „Bulphoto“ – дейност, която продължава и днес.

През 2001 г. Агенция „Тенев“ стартира едночасово шоу по Националното „Дарик радио“, а от 2008 г. рубриката отново се завръща в ефира на БНР.

Иван Тенев е създател и съдружник в „Ивъ & Петровъ“ – уникална фирма за бутикови текстове и PR на големи музикални проекти, основана съвместно с Александър Петров.

Бил е женен за певицата Кристина Димитрова, от която има един син – Димитър.

Скръбната вест беше споделена и от примата на българската естрада Лили Иванова.

Съболезнования на близките му!

Източник: БГНЕС, Съюз на артистите в България    
