Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

П евицата Кристина Димитрова с прискърбие съобщи новината за смъртта на Иван Тенев - нейния първи съпруг. Тя разкри, че в последните две седмици той се е лекувал във ВМА.

Почина Иван Тенев

Певицата Кристина Димитрова се сбогува с дълбоко емоционален пост в социалните мрежи с бившия си съпруг - поета и текстописец Иван Тенев, който си е отишъл от този свят след продължително боледуване.

„Замлъкна гласът, който умееше да превръща радост и болка в стих“, написа Димитрова във „Фейсбук“.

„С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа. Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни. Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство. Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат. Почивай в светлина, Иване - небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност“, гласят думите на певицата.

Иван Тенев беше един от най-разпознаваемите поети и текстописци в българската естрада. През годините той създаде десетки любими песни за някои от най-големите имена на родната музика, сред които и бившата му съпруга Кристина Димитрова.

Освен поет и писател, Тенев беше известен и с остроумния си публицистичен стил и неподражаемо чувство за хумор, което често внасяше в публичните си изяви.

Поклон пред паметта му.