България

Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

По думите ѝ последните две седмици той се е лекувал във ВМА

30 октомври 2025, 16:23
Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му
Източник: БТА

П евицата Кристина Димитрова с прискърбие съобщи новината за смъртта на Иван Тенев - нейния първи съпруг. Тя разкри, че в последните две седмици той се е лекувал във ВМА.

Почина Иван Тенев

Певицата Кристина Димитрова се сбогува с дълбоко емоционален пост в социалните мрежи с бившия си съпруг - поета и текстописец Иван Тенев, който си е отишъл от този свят след продължително боледуване.

„Замлъкна гласът, който умееше да превръща радост и болка в стих“, написа Димитрова във „Фейсбук“.

„С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа. Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни. Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство. Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат. Почивай в светлина, Иване - небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност“, гласят думите на певицата.

Иван Тенев беше един от най-разпознаваемите поети и текстописци в българската естрада. През годините той създаде десетки любими песни за някои от най-големите имена на родната музика, сред които и бившата му съпруга Кристина Димитрова.

Освен поет и писател, Тенев беше известен и с остроумния си публицистичен стил и неподражаемо чувство за хумор, което често внасяше в публичните си изяви.

Поклон пред паметта му.

Иван Тенев Смърт Кристина Димитрова Поет Текстописец ВМА Първи съпруг Бохемска душа Творец Кончина
Последвайте ни
Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Женските котки също могат да маркират

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 10 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 10 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 9 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 9 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>България реагира &quot;враждебно и агресивно&quot; на Русия</p>

Георг Георгиев: Реагираме изключително враждебно към нарушаване на въздушното пространство

България Преди 30 минути

Той определи действията на Руската федерация като "изключително провокативни"

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

България Преди 38 минути

Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност

Скок на цената на природния газ в България

Скок на цената на природния газ в България

България Преди 1 час

КЕВР одобри поскъпване с близо 8%

<p>Исторически вот във Франция - &quot;Национален сбор&quot; проби санитарния кордон</p>

Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Свят Преди 1 час

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Любопитно Преди 1 час

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Любопитно Преди 2 часа

Суини определено се беше облякла, за да впечатли

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Свят Преди 2 часа

Това е втори подобен инцидент над Балтийско море

.

Банките задържаха хиляди фалшиви банкноти

България Преди 2 часа

Увеличават се фалшивите банкноти у нас

<p>Ужасно миришещи дървета&nbsp;са &quot;опасност за безопасността&quot;&nbsp;</p>

Ужасно миришещи дървета са "опасност за безопасността" в Сакраменто

Свят Преди 2 часа

Две 75-годишни гинко дървета са заградени след като зловонният им плод, миришещ на „повръщано“, представлява опасност от подхлъзване, но и от остър мирис

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Любопитно Преди 2 часа

Звездата обясни част от аргументите, които я карат да вярва в тази конспиративна теория

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 2 часа

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 2 часа

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>Орбан иска освобождаване от американските санкции за руски петрол</p>

Важна среща във Вашингтон - Орбан "търси златна ера" с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери ще сключат споразумения за сътрудничество в областите на енергетиката

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

Свят Преди 2 часа

Говорител на Европейската комисия заяви, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи

<p>На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната</p>

На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната, внесени от МС

България Преди 2 часа

С тях се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

България Преди 3 часа

Двете държави споделят общи цели, отбеляза Жечо Станков

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Официално: Септември София има нов треньор

Gong.bg

Ахмед Хикмет: Трябва да направим така, че Своге да изглежда футболно добре

Gong.bg

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

Nova.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg