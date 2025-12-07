Недоволството не стихва: Протест и контрапротест във Враца

Телефонна измама с нов сценарий набира скорост у нас, все повече потърпевши

П ротестите не спират и през уикенда. Във Враца се организираха митинг и шествия с искане за оставка на управляващите. Междувременно стана ясно, че поддръжници на кмета на града Калин Каменов се събират, за да го подкрепят, след като протестът през седмицата премина под прозорците на дома му.

На площада във Враца се събират хората, които протестират срещу начина на държавно управление. След това се очаква да поемат на шествие в централната градска зона и да стигнат до сградата на община Враца, където отново да изразят своя протест, информира NOVA.

До кино „Метропол“, тоест зад сградата на общината, пък се събират привърженици на кмета, които ще протестират срещу това, което те наричат "обиди, нанесени на неговото семейство".