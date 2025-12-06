Недоволни граждани отново излязоха на протести в няколко града у нас

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Н едоволни граждани у нас отново излязоха на протести срещу управлението в петък вечер. Те бяха категорични, че няма да спрат с демонстрациите, докато не падне правителството. Шествия се проведоха в Стара Загора, Видин и други градове.

В Стара Загора точно в 18.00 ч. жители се събраха пред Общината с призиви, че живеят все по-бедно, парите им не стигат и настояват за промяна. Протестиращите скандираха „Оставка!”, а по-късно тръгнаха и на шествие по старозагорските улици.

За поредна вечер жители на Видин излязоха, за да изразят недоволството си от управлението на страната и да поискат оставката на правителството. Въпреки дъжда, над 50 души се събраха на площад „Бдинци“ пред сградата на Общината в крайдунавския град, предаде NOVA.

Същевременно от „Продължаваме промяната” приканват за нов протест в Триъгълника на властта. С пост на официалната си страница във Facebook от партията го обявиха за 10 декември от 18:00 часа.