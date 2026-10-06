Противогрипните ваксини може да се забавят до януари, има риск от недостиг

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П ротивогрипните ваксини може да достигнат до аптечната мрежа чак през януари, което би ги направило практически неизползваеми за настоящия грипен сезон. За това предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов в ефира на NOVA.

Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

По думите му информацията за забавянето е получена директно от производител. Проблемът не засяга само България, а и други европейски държави, сред които Швейцария, Германия и Франция.

Каква е причината

Забавянето е свързано с по-късното определяне на ваксиналните щамове и най-вече с трудности при производството на един от тях. Става дума за щам на вируса H3N2 от грип тип А, който се е оказал труден за култивиране.

Заради проблемите при производството щамът е трябвало да бъде модифициран, което допълнително е забавило началото на производствения процес.

„Това забави значително производството и в крайна сметка - доставката на ваксините“, обясни Костов.

По думите му има и допълнителен проблем - добивът при производството е по-нисък от очакваното. Това може да доведе до по-малки количества готови ваксини.

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Риск за доставките в България

България е заявила около 180 хил. дози за свободна продажба в аптечната мрежа.

Според Костов съществува риск страната да не получи цялото заявено количество.

На въпрос дали България може да не получи всички поръчани дози той отговори: „За съжаление, означава, защото тази информация ми е директно от производителя“.

Проблемът вероятно ще засегне и други европейски пазари. Костов не очаква недостигът лесно да бъде компенсиран чрез пренасочване на количества между отделните държави, тъй като ваксините се произвеждат въз основа на предварително заявени количества.

„Всичко се заявява близо една година предварително“, обясни той.

Какво се случва с безплатните ваксини за хората над 65 години

Забавяне има и при ваксините по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години.

Очаква се те да бъдат доставени в края на месеца, но вероятно в по-малки от първоначално планираните количества.

„Ще бъдат действително доставени в края на този месец, защото производителят има договор с Министерството на здравеопазването. Но най-вероятно ще бъдат по-малко от очакваното количество. Проблемът е същият“, каза Костов.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Назалните ваксини също са ограничени

Отделно стои въпросът с назалните противогрипни ваксини, които са предназначени за деца от 2 до 17 години. Те не могат да бъдат използвани като алтернатива на ваксините за възрастни.

По информация на Костов вече са доставени количества от назалната ваксина, но те са ограничени.

„Днес даже ние очакваме малки количества в аптеките. Проблемът е, че са много малко“, заяви той.

През последните години в аптечната мрежа са доставяни между около 150 и 180 хил. дози противогрипни ваксини.

Според Костов увеличаването на броя на ваксинираните е сред факторите за значителното намаляване на заболеваемостта от респираторни заболявания през последните две години.

„Хората, които са се ваксинирали миналата и предходните години, са по-добре подготвени при всички случаи“, каза той.

Костов обаче уточни, че това не е достатъчно, тъй като ваксиналните щамове се променят.