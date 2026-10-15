Противогрипната ваксина Influvac няма да се продава в аптеките в България този сезон

П ротивогрипната ваксина Influvac няма да бъде налична в аптечната мрежа в България през този сезон заради забавяне в производството и по-малки от първоначално планираните количества.

Всички дози, които ще бъдат доставени у нас, ще бъдат разпределени за националните програми за противогрипна ваксинация, съобщи Българският фармацевтичен съюз.

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От съюза уточняват, че са получили официална информация от фирмата, притежател на разрешението за употреба на ваксината, за очакваните по-малки доставки - VIATRIS.

Сред причините за забавянето е актуализирането за първи път едновременно на трите щама на грипния вирус, препоръчани от Световната здравна организация за предстоящия сезон. Допълнително затруднение е било забавянето на доставките на необходимите за производството материали.

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През септември са възникнали проблеми и при пълненето и опаковането на ваксините, което също е забавило доставките.

От компанията подчертават, че причините за забавянето не са свързани с качеството, безопасността или ефикасността на ваксината.

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Проблемите с производството и доставките на противогрипни ваксини засягат не само България, но и други пазари. Ситуацията в отделните държави е различна в зависимост от планирането на доставките, регулаторните изисквания и търсенето на ваксини.