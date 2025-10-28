България

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

Ротацията на поста ще бъде на всеки 10 месеца

28 октомври 2025, 21:09
С лед среща между ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН: Рая Назарян става председател на Народното събрание.

Това обявиха от ГЕРБ-СДС на страницата си във Фейсбук.

Ротацията на поста ще бъде на всеки 10 месеца, добавиха от ГЕРБ-СДС.

Коалиционните партньори обсъждат ротацията на председателя на НС

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви по-рано днес Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието на Тристранния съвет на партиите в управляващата коалиция и "ДПС - Ново начало".

От "ДПС - Ново начало" посочиха, че няма да имат нито ротационен председател, нито заместник-председатели в Народното събрание.

Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?

"Ние участваме само в обсъждане на политики, тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия и затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики", поясни Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало".

