КНДР е на път да посочи дъщерята на севернокорейския лидер Ким Джу-е за негова наследничка

С еверна Корея е на път да посочи дъщерята на лидера Ким Чен-ун – Ким Джу-е за негова наследничка, съобщиха южнокорейски депутати, като се позоваха на нова оценка на южнокорейската разузнавателна агенция, която преди определяше Джу-е само като "най-вероятен наследник", предаде Йонхап.
"Имайки предвид, че Ким Джу-е е присъствала на различни събития, включително на годишнината от основаването на Корейската народна армия и посещението ѝ в Къмсусанския дворец на слънцето, както и са забелязани признаци, че тя взима становище по отношение на някои държавни политики, разузнавателната служба на Южна Корея смята, че тя вече е на път да бъде посочена за приемничка на южнокорейския лидер", заяви представителят на южнокорейската разузнавателна служба Ли Сон-квон пред парламентарна комисия по въпросите за разузнаването.
Представителят посочва, че южнокорейското разузнаване вече е променило оценката си за дъщерята на севернокорейския лидер, като преди то посочваше, че Джу-е "се обучава" да стане наследничка на баща си. Сега тя вече е навлязла "в етап, в който се очаква да бъде определена за негова приемничка".
Разузнавателната агенция допълва, че ще следи отблизо дали Джу-е ще участва в ключов партиен конгрес, който ще се проведе по-късно този месец.
Ако Джу-е участва в партийния конгрес или ѝ бъде присъдена официална титла по време на събитие, вероятността тя да бъде официално определена за наследничка на Ким Чен-ун ще нарасне значително, посочва Йонхап.
