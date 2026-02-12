Южна Корея осъди бившия министър Ли Сан-мин на 7 години затвор за участие в бунта на Юн

Ю жнокорейски съд осъди бившия министър на вътрешните работи Ли Сан-мин на седем години затвор за ролята му в неуспешния опит на бившия президент Юн Сук-йол да обяви военно положение в страната през декември 2024 г., предаде Ройтерс.
Централният окръжен съд в Сеул призна 61-годишния Ли за виновен в участие в бунт, тъй като е предал инструкции на полицията и пожарната да прекъснат електро- и водоснабдяването на медиите. Той също така е извършил лъжесвидетелство, като е отрекъл, че е предприел тези действия по време на процедурата по импийчмънт на Юн, според съдията.
말도 안되는 징역 7년 선고에도 이상민 장관님이 왜 웃으시나 했더니 방청석 쪽에 계신 장관님 따님이 "아빠 사랑해"라고 말해서 그런거 였구나😭 pic.twitter.com/TxmrXcUTZy— 채터 (@birds_justice) February 12, 2026
„Използването на физическа сила срещу медиите, критикуващи правителството, отслабва обществената опозиция срещу въстанието, което улеснява осъществяването на заговора“, заяви съдията Рю Кьон-джин.
Миналия месец специалните прокурори поискаха 15-годишна присъда, като изтъкнаха, че бившият министър на вътрешните работи е изиграл решаваща роля в бунта – твърдения, които Ли отрече.
Ли е в ареста от август, след като съдът одобри задържането му. Той е вторият член на кабинета на Юн, осъден за ролята си в обявяването на военно положение, след като бившият министър-председател Хан Дък-су беше осъден на 23 години затвор през януари.