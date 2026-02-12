Свят

Южна Корея осъди бившия министър Ли Сан-мин на 7 години затвор за участие в бунта на Юн

Централният съд в Сеул го призна за виновен, че е наредил спиране на тока на медии по време на опита за обявяване на военно положение през декември 2024 г.

12 февруари 2026, 10:32
Източник: БТА

Ю жнокорейски съд осъди бившия министър на вътрешните работи Ли Сан-мин на седем години затвор за ролята му в неуспешния опит на бившия президент Юн Сук-йол да обяви военно положение в страната през декември 2024 г., предаде Ройтерс.

Централният окръжен съд в Сеул призна 61-годишния Ли за виновен в участие в бунт, тъй като е предал инструкции на полицията и пожарната да прекъснат електро- и водоснабдяването на медиите. Той също така е извършил лъжесвидетелство, като е отрекъл, че е предприел тези действия по време на процедурата по импийчмънт на Юн, според съдията.

„Използването на физическа сила срещу медиите, критикуващи правителството, отслабва обществената опозиция срещу въстанието, което улеснява осъществяването на заговора“, заяви съдията Рю Кьон-джин.

Миналия месец специалните прокурори поискаха 15-годишна присъда, като изтъкнаха, че бившият министър на вътрешните работи е изиграл решаваща роля в бунта – твърдения, които Ли отрече. 

Ли е в ареста от август, след като съдът одобри задържането му. Той е вторият член на кабинета на Юн, осъден за ролята си в обявяването на военно положение, след като бившият министър-председател Хан Дък-су беше осъден на 23 години затвор през януари.

