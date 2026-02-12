Камарата на представителите на САЩ одобри мярка срещу митата на Тръмп за Канада

К амарата на представителите (долната камара) на Конгреса на САЩ одобри с малко мнозинство мярка на неодобрение срещу митата, наложени от президента Доналд Тръмп върху Канада – необичаен удар срещу държавния глава и ръководството на Републиканската партия в доминираната от републиканците Камара, предаде Ройтерс.

Законодателите гласуваха с 219 срещу 211 гласа в подкрепа на резолюция за прекратяване на използването от страна на Тръмп на извънредно положение като основание за налагане на наказателни търговски мерки върху канадски стоки, като шестима републиканци се присъединиха към всички демократи с изключение на един.

The House on Wednesday passed a resolution disapproving of President Donald Trump’s tariffs against Canada, a blow to Speaker Mike Johnson and a rare Republican rebuke of the president’s signature economic policy. https://t.co/5bjyRs2Ggx pic.twitter.com/8dN3teqTa3 — CNBC (@CNBC) February 11, 2026

Вотът има важно, макар и предимно символично значение в Камарата на представителите, където републиканците разполагат с минимално мнозинство – 218 срещу 214 места.

Резолюцията има значителен шанс да бъде одобрена и в Сената, който вече два пъти гласува за блокиране на опитите на Тръмп да наложи мита върху Канада, въпреки че там републиканците имат по-голямо мнозинство.

Breaking with Trump, US House votes to pass a bill ending Canada tariffs https://t.co/kgnxHHHI9H pic.twitter.com/CHAjhoTru5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 12, 2026

Въпреки това не се очаква мярката да влезе в сила, тъй като за преодоляване на очакваното президентско вето е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари.

Повечето републиканци не са склонни да се противопоставят на политиките на Белия дом, отбелязва Ройтерс.