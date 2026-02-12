Свят

Камарата на представителите на САЩ одобри мярка срещу митата на Тръмп за Канада

Законодателите гласуваха с 219 срещу 211 гласа в подкрепа на резолюция за прекратяване на използването от страна на Тръмп на извънредно положение като основание за налагане на наказателни търговски мерки върху канадски стоки

12 февруари 2026, 09:21
Камарата на представителите на САЩ одобри мярка срещу митата на Тръмп за Канада
Източник: БТА

К амарата на представителите (долната камара) на Конгреса на САЩ одобри с малко мнозинство мярка на неодобрение срещу митата, наложени от президента Доналд Тръмп върху Канада – необичаен удар срещу държавния глава и ръководството на Републиканската партия в доминираната от републиканците Камара, предаде Ройтерс.

Законодателите гласуваха с 219 срещу 211 гласа в подкрепа на резолюция за прекратяване на използването от страна на Тръмп на извънредно положение като основание за налагане на наказателни търговски мерки върху канадски стоки, като шестима републиканци се присъединиха към всички демократи с изключение на един.

Вотът има важно, макар и предимно символично значение в Камарата на представителите, където републиканците разполагат с минимално мнозинство – 218 срещу 214 места.

Резолюцията има значителен шанс да бъде одобрена и в Сената, който вече два пъти гласува за блокиране на опитите на Тръмп да наложи мита върху Канада, въпреки че там републиканците имат по-голямо мнозинство.

Въпреки това не се очаква мярката да влезе в сила, тъй като за преодоляване на очакваното президентско вето е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари.

Повечето републиканци не са склонни да се противопоставят на политиките на Белия дом, отбелязва Ройтерс.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Камара на представителите на САЩ Мита срещу Канада Доналд Тръмп Неодобрение на Конгреса Републиканско несъгласие Търговски мерки Извънредно положение Сенат на САЩ Президентско вето Символично гласуване
Последвайте ни
Мъж намушка трима души в София, единият почина

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Юрист: Групата от „Петрохан“ носи белезите на опасна секта

Юрист: Групата от „Петрохан“ носи белезите на опасна секта

Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

Проучване: Средиземноморската диета намалява риска от инсулт при жените

Проучване: Средиземноморската диета намалява риска от инсулт при жените

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Само един европейски бранд е в топ 10 на най-безопасните коли

Само един европейски бранд е в топ 10 на най-безопасните коли

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Американски сили се изтеглиха от базата Ат Танф в Сирия

Американски сили се изтеглиха от базата Ат Танф в Сирия

Свят Преди 6 минути

Втори източник потвърди изтеглянето и уточни, че американските сили са започнали процеса преди 15 дни

<p>Къде са най-високите заплати в България</p>

Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати, средната надхвърли 1 970 евро

България Преди 17 минути

Данни на ИПИ за 2024 г. показват, че Козлодуй изпреварва Челопеч и София, а възнагражденията растат в 260 общини в страната

<p>Линдзи Вон с трета операция след тежкото падане в&nbsp;Кортина д&rsquo;Ампецо</p>

Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо

Свят Преди 1 час

Вон е получила сложна травма на пищяла при тежкия удар

Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

Свят Преди 1 час

Ударени са жилищни сгради и инфраструктура, има пострадал

Пожар в подземен паркинг остави част от "Студентски град" без ток, наложи се евакуация

Пожар в подземен паркинг остави част от "Студентски град" без ток, наложи се евакуация

България Преди 1 час

На място са били изпратени четири пожарни коли и една линейка

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Свят Преди 1 час

WhatsApp каза, че блокирането на приложението е опит от страна на Русия да привлече потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение“

Земетресение край Хасково

Земетресение край Хасково

България Преди 1 час

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Свят Преди 1 час

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

България Преди 1 час

Сред най-важните доказателства, които се очакват, е експертизата на натривките

<p>МВнР с важно предупреждение за пътуващите от и до Германия</p>

МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети между България и Германия

Свят Преди 2 часа

Очаква се на летищата в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и други градове да бъдат отменени или забавени значителен брой от планираните за деня полети на компанията и други свързани с нея авиопревозвачи

Две силни земетресения удариха край Курилските острови

Две силни земетресения удариха край Курилските острови

Свят Преди 2 часа

<p>Ключови изслушвания в НС днес</p>

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

България Преди 2 часа

Очаква се пред депутатите да застанат представители от Комисията за защита на личните данни, от МВР и ГДБОП

<p>Защо &bdquo;изяждаме&ldquo; чувствата си и как да го преодолеем</p>

Защо „изяждаме“ чувствата си и как да го преодолеем

Любопитно Преди 2 часа

В моменти на психологическо претоварване храната престава да изпълнява физическа функция и придобива емоционална, като постепенно създава порочен кръг

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

България Преди 2 часа

Той бе един от петимата кандидати от т. нар. „домова книга“, които след срещите с държавния глава се съгласиха да станат служебни премиери

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Свят Преди 2 часа

Открит в крепост в Източна Хърватия, трупът е бил ексхумиран, обезглавен и погребан повторно с лицето надолу

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Свят Преди 2 часа

Няма "ясен отговор" защо жилищният комплекс не се използва

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

12 февруари: Пророчески сънища – какво носи денят на свети Мелетий

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Лора Христова: Нямах време за празненствa - трябваше да се явя на допинг и да отговарям на обаждания

Gong.bg

Шеф на БФС: В детско-юношеския футбол не трябва да говорим за „важни мачове“, а за „важни състезатели“.

Gong.bg

Олимпийската медалистка Лора Христова пред NOVA: Биатлонът е моята страст и го правя с любов

Nova.bg

Мъж намушка трима в София, единият почина

Nova.bg