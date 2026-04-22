Намерените останки в Пловдив: Прокуратурата и полицията с подробности за задържания по случая

О чаква се прокуратурата и полицията в Пловдив да дадат подробности за задържания по случая с открити човешки останки в контейнер в града.
Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив
По първоначални данни арестът е извършен в жилищна сграда в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени части от тяло.
До разкритието се стигна след сигнал на свидетел до 112, а районът, където бяха открити останките беше отцепен от полицията.
Части от човешко тяло са открити до контейнери за смет в Пловдив
Извършени бяха огледи и разпити на живеещи там.
Самоличността на жертвата и обстоятелствата около смъртта ѝ останаха неясни.