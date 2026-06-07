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Днес почитаме всички светии: Историята на един мъченик, който рискува живота си заради вярата

В първата неделя след Петдесетница Църквата отдава почит на всички светци и си спомня за подвига на свети Теодот Анкирски

7 юни 2026, 08:15
Днес почитаме всички светии: Историята на един мъченик, който рискува живота си заради вярата
Източник: iStock photos/Getty images

П ървата неделя след Петдесетница е посветена на всички светии – онези мъже и жени, които през вековете са следвали Христовите заповеди и с живота си са оставили пример за вяра, добродетел и саможертва.

Православната църква отдава почит на всички прославени светци, независимо от тяхната народност, произход и обществено положение. Това са хората, които в продължение на близо две хилядолетия са живели според християнските ценности и са се стремили да изпълняват Божията воля.

Сред тях са праотците на човечеството, старозаветните пророци, апостолите, светителите, свещеномъчениците, преподобните, праведниците и безброй знайни и незнайни християни, чиито имена са останали известни единствено на Бога. Макар всеки светец да има свой ден в църковния календар, в тази неделя Църквата ги почита заедно като носители на Божията благодат и пример за всички вярващи.

На този ден се чества и паметта на свети мъченик Теодот Анкирски – човек, чиято история се е превърнала в символ на милосърдието и непоколебимата вяра.

Свети Теодот живял през втората половина на III и началото на IV век в град Анкира – днешна Анкара в Турция. След като приел християнството, той посветил живота си не само на своята работа, но и на помощта към нуждаещите се.

Търгувал със зърно и притежавал пекарна, но вместо да трупа богатства, използвал печалбата си, за да изхранва бедните и да подпомага хората в нужда. Често посещавал и хвърлените в затвора християни по време на гоненията срещу Църквата, като им носел храна и ги насърчавал да останат твърди във вярата си.

През 304 г., по време на гоненията, наредени от император Диоклетиан, няколко млади християнки били заловени в Анкира. След жестоки изтезания те отказали да се отрекат от Христос и били удавени в езеро край града.

Властите забранили телата на мъчениците да бъдат погребвани по християнски обичай, за да всяват страх сред населението. Въпреки опасността, Теодот тайно отишъл до езерото през нощта, извадил телата на девойките и ги погребал с подобаваща почит.

Постъпката му обаче станала известна. Теодот бил арестуван и изправен пред управителя на града. По време на разпита той не само признал какво е направил, но и открито осъдил преследването на християните.

Разгневен от думите му, управителят наредил той да бъде подложен на мъчения. Накрая свети Теодот бил обезглавен и така приел мъченическа смърт заради вярата си в Иисус Христос.

Паметта на свети мъченик Теодот Анкирски се почита на 7 юни, а също и на 18 май заедно със светите мъченици Текуса, Александрия, Клавдия, Фаина, Евфрасия, Матрона и Юлия.

В деня на Всички светии Църквата напомня, че светостта не е привилегия на избрани, а път, отворен за всеки човек чрез вяра, любов към ближния и стремеж към доброто.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
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