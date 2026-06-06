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Учени разкриха защо алкохолът ни кара да ядем солено и мазно

Изследване показва, че спиртните напитки активират хормон, който ни подлъгва да търсим протеини чрез свръхпреработени продукти. Тази „примамка“ обърква сигналите на организма, кара ни да ядем повече и води до бързо напълняване

6 юни 2026, 21:38
Учени разкриха защо алкохолът ни кара да ядем солено и мазно
Източник: iStock

А лкохолът може да отключи биологични механизми, които да накарат хората да консумират повече солени свръхпреработени храни, което потенциално допринася за повишаване на теглото, показва австралийско проучване, цитирано от Синхуа.

Данните от изследването, публикувано в Obesity Reviews, показват, че алкохолът увеличава нивата на хормона FGF21, който е свързан с апетита към протеини и предпочитане на солени, леко пикантни вкусове, се казва в изявление на специалистите от Университета на Сидни.

Според изследователите този механизъм се е развил, за да кара хората да приемат богати на протеин храни като месо. Но съвременните продукти могат да нарушат тези сензорни сигнали, тъй като пикантните вкусове сега могат да бъдат открити в храни, които не са богати на протеини.

Тези изкуствено овкусени продукти могат да действат като „протеинови примамки“, които карат организма да изпитва желание за протеин, без реално да го осигурява. Това води до по-висок прием на мазнини, въглехидрати и енергия, показва проучването.

„Желанието за пакет чипс с питието, пица в края на дълга вечер навън или нещо мазно на следващата сутрин може би е предизвикано от начина, по който алкохолът променя регулирането на апетита в организма, особено за белтъчини“, казва старши авторът на изследването проф. Дейвид Ройбенхаймер от Центъра „Чарлз Пъркинс“ към Университета в Сидни.

Според изследването, когато съдържанието на белтъчини в продуктите е ниско, потребителите могат да започнат да ядат повече като цяло, за да задоволят повишения от алкохола апетит към протеини, особено когато имат свръхпреработени храни с ниско съдържание на белтъчини.

Анализът на данните за храненето на австралийците показва, че хората са консумирали повече пикантни, солени храни в дните, когато са пили алкохол, в сравнение с тези, в които не са употребявали спиртни напитки. Учените предлагат да се избират богати на протеин пълноценни продукти като морска храна или бобови култури, които могат да намалят тези последици.

Източник: Теодора Йорданова    
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