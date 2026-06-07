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Събуждане с писък: Какво издават нощните крампи и кога са сигнал за опасна болест

Нощните крампи в прасците са кошмар, който събужда мнозина с остра болка. Разберете кои са най-ефективните техники за незабавно облекчение, защо учените вече не винят само липсата на магнезий и кога симптомите изискват спешен преглед при лекар

7 юни 2026, 07:16
Събуждане с писък: Какво издават нощните крампи и кога са сигнал за опасна болест
Източник: iStock/Getty Images

Н ощните крампи в прасеца са една от най-честите причини за внезапно събуждане. Болката може да бъде толкова интензивна, че да направи изправянето на крака почти невъзможно в първите няколко минути. В повечето случаи това състояние е напълно безобидно, но ако схващанията станат редовни, те могат да сигнализират за скрит здравословен проблем. Ето как бързо да облекчите дискомфорта и как да намалите риска от повторната му поява.

Мускулните крампи се появяват най-често през нощта или по време на почивка. Те връхлитат внезапно: мускулът се съкращава рязко, става твърд като камък и изключително болезнен. Самият пристъп обикновено продължава от няколко секунди до няколко минути, но неприятното усещане и тъпата болка могат да се усещат чак до сутринта.

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Какво да правите в момента на схващането:

  • Издърпайте стъпалото към себе си: Това е ключовата техника за разтягане и отпускане на мускула. Седнете в леглото с изправен крак и внимателно хванете пръстите на крака с ръце, като ги дърпате към тялото си.
  • Стъпете на крака си: Понякога помага просто да се изправите, да преместите тежестта на тялото си върху схванатия крак и да направите няколко бавни стъпки.
  • Масажирайте прасеца: Нежният масаж помага на влакната да се отпуснат. Можете също да поставите топъл компрес (нагревателна възглавница) или да вземете топъл душ.
  • Избягвайте резки движения: Опитът да скочите стреснато от леглото може само да влоши спазма и да засили болката.

Защо прасците се схващат през нощта?

Медицинските специалисти често не могат да посочат една-единствена конкретна причина. Съществуват обаче редица фактори, които сериозно увеличават риска:

  • мускулна умора след дълго ходене или интензивна тренировка;
  • продължително седене в една позиция без движение;
  • дехидратация (липса на достатъчно течности);
  • бременност;
  • възраст над 50 години;
  • прием на определени медикаменти (например диуретици);
  • заболявания на кръвоносните съдове, нервната система, щитовидната жлеза или бъбреците.

В миналото тези крампи масово се свързваха единствено с дефицит на магнезий или калий. Днес обаче съвременната медицина е на мнение, че проблемът е по-комплексен. Проучванията показват, че нощните спазми са по-често следствие от мускулно и нервно напрежение, отколкото от обикновен минерален дисбаланс.

Източник: iStock

Как да намалите риска от нощни спазми:

  • пийте достатъчно количество вода през целия ден;
  • разтягайте мускулите на прасците непосредствено преди лягане;
  • избягвайте да стоите неподвижни за дълги периоди от време;
  • осигурявайте добра почивка и възстановяване на краката след тежки тренировки;
  • носете удобни и ергономични обувки.

Много хора започват да приемат магнезий „за всеки случай“. Научните изследвания обаче не откриват категорични доказателства, че той помага на по-голямата част от страдащите от нощни крампи, въпреки че някои пациенти споделят за субективно подобрение. Ето защо редовният прием на магнезиеви добавки без консултация с лекар не е препоръчителен.

Особено внимание трябва да се обърне на хинина. Преди години той се предписваше често срещу мускулни спазми, но днешните медицински гайдлайни съветват това лечение да се избягва категорично поради сериозни рискове от опасни странични ефекти.

Задължително посетете лекар, ако:

  • крампите се повтарят няколко пъти седмично;
  • кракът се подува, зачервява или е топъл на пипане;
  • се появи мускулна слабост в крайника;
  • усещате постоянно изтръпване или „мравучкане“;
  • спазмите са започнали непосредствено след старта на ново лекарство;
  • болката след пристъпа не отшумява дълго време.

В по-редки случаи честите схващания могат да бъдат свързани със съдови патологии, проблеми с нервната система или метаболитни нарушения. Въпреки това, при повечето хора елементарни навици като редовно разтягане, движение и правилна хидратация са напълно достатъчни, за да решат проблема.

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