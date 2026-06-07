Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не

Е дна 11-годишна ученичка изчезва след училище. Дни по-късно е открита мъртва в изоставено стопанско помещение. Срещу основния заподозрян е имало предишни сигнали за посегателства над непълнолетни, но нито един не е довел до съдебно преследване. Днес Франция не скърби само за смъртта на малката Лиана. Страната си задава въпроса дали трагедията е можела да бъде предотвратена.

Случаят с 11-годишното момиче от град Фльоранс, в Югозападна Франция, предизвика вълна от възмущение и постави под съмнение начина, по който работят полицията, прокуратурата и съдебната система. Френските медии определят случая като един от най-тежките обществени шокове през последните години.

Death of an 11-year-old in France exposes cracks in the judicial system https://t.co/oItjTIrDfe — The Washington Times (@WashTimes) June 6, 2026

Изчезването

Лиана изчезва на 29 май. За последно е видяна пред училището си във Фльоранс. Родителите ѝ незабавно подават сигнал, а властите започват издирване.

Четирима арестувани две години след смъртта на малко дете

В хода на разследването става ясно, че детето е било забелязано да се качва в автомобил, управляван от бащата на една от нейните приятелки. Френските медии идентифицират мъжа като 41-годишния Жером Бардела. В началото на седмицата той беше обвинен в отвличане.

Откриването на тялото

На 4 юни минувач подава сигнал за открито детско тяло в района на изоставено селскостопанско предприятие. Момичето било облечено със същите дрехи, с които Лиана е била видяна за последен път.

Мястото не е случайно – според разследващите в миналото там е работил именно заподозреният.

Ден по-късно съдебните медици официално потвърждават, че откритото тяло е на издирваната Лиана.

Как е починало детето?

Отговорът на този въпрос все още липсва.

Извършената аутопсия не е успяла да установи причината за смъртта. Поради това са назначени допълнителни експертизи.

Специалистите ще извършат микроскопски изследвания на органите, иззети по време на аутопсията. Част от тях трябва да престоят дни, а други дори повече от месец в специален разтвор, преди да могат да бъдат анализирани.

Тези изследвания могат да покажат дали момичето е било удушено.

Предстоят и токсикологични експертизи, които да установят дали детето е било упоено или отровено.

Ще бъдат извършени и ДНК тестове, за да се провери дали Лиана е била жертва на сексуално насилие.

Предупредителните сигнали

Именно тук случаят придобива национални измерения. Разследването показва, че Жером Бардела често е чакал Лиана пред училището ѝ. Той я посрещал след слизането от училищния автобус и ѝ купувал храна.

Майката на момичето си спомня и за детско парти в дома му, след което дъщеря ѝ споделила, че мъжът е проявил необичайно внимание към нея. Лиана разказала, че той ѝ поръчал пица само за нея и се държал по начин, който я е накарал да се почувства неудобно.

След този разговор семейството прекратило контактите си с него.

Още по-тревожното е, че срещу заподозрения са били подавани и други сигнали.

Преди години той е бил отстранен от училище заради непристойно поведение към 17-годишна ученичка. Срещу него са постъпвали и жалби за сексуални посегателства и изнасилване на непълнолетни момичета.

Нито една от тях обаче не е довела до повдигане на обвинения.

Версията на заподозрения

По време на първите си разпити Бардела заявил, че е качил Лиана в автомобила си по нейна молба и я е оставил близо до басейна, който тя посещавала.

Родителите на момичето категорично се съмняват в тази версия.

Жалбата, която не е последвана от действия

Случаят придоби още по-голям обществен отзвук след разкритията, че през август миналата година майката на друго 10-годишно момиче е подала жалба срещу същия мъж.

Жената твърдяла, че дъщеря ѝ е била многократно изнасилвана от него.

Според BBC медицинският преглед е потвърдил данните за посегателство. Въпреки това през следващите девет месеца заподозреният нито веднъж не е бил разпитан от разследващите органи.

Този факт предизвика силно възмущение във Франция.

Реакцията на властите

Френският президент Еманюел Макрон призна, че държавните институции трябва да дадат отговори.

„Ясно е, че нещо не е работило както трябва и това е неприемливо“, заяви той.

По думите му ще бъдат извършени проверки, за да се установи дали има колективна, системна или индивидуална отговорност.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен поднесе извинения на близките на Лиана и призна, че е имало „потресаващи и неприемливи неизправности в държавните служби“.

Премиерът Себастиен Льокорню също проведе среща с министрите на вътрешните работи и на правосъдието, посветена на случая.

Политически последици

Трагедията отвори и широк политически дебат. Депутати настояха за ускорено разглеждане на законопроект срещу сексуалното и сексисткото насилие.

Председателката на Националното събрание Яел Брон-Пиве и представители на различни политически сили призоваха за незабавни действия.

Местният депутат Давид Топиак заяви, че още миналата година е предупреждавал за недостиг на магистрати и служители в прокуратурата в Ош – институцията, в която са били подадени жалбите срещу заподозрения.

Политици от целия спектър поискаха реформи – от създаване на дисциплинарен съд за магистрати до нови механизми за защита на децата и повече ресурси за разследващите органи.

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Град в траур

Жителите на Фльоранс са потресени от случилото се. За днес е планирано шествие в памет на Лиана. Организаторите обаче подчертаха, че не желаят присъствието на политици.

За мнозина във Франция случаят вече не е просто криминално разследване. Той се превърна в символ на опасността предупредителните сигнали да останат нечут глас и на въпроса дали една трагедия е могла да бъде предотвратена, ако институциите бяха реагирали навреме.