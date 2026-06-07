Свят

Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не

Случаят предизвика национален дебат за качеството на работа на полицията и правосъдието

7 юни 2026, 08:35
Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не
Източник: iStock Photos

Е дна 11-годишна ученичка изчезва след училище. Дни по-късно е открита мъртва в изоставено стопанско помещение. Срещу основния заподозрян е имало предишни сигнали за посегателства над непълнолетни, но нито един не е довел до съдебно преследване. Днес Франция не скърби само за смъртта на малката Лиана. Страната си задава въпроса дали трагедията е можела да бъде предотвратена.

Случаят с 11-годишното момиче от град Фльоранс, в Югозападна Франция, предизвика вълна от възмущение и постави под съмнение начина, по който работят полицията, прокуратурата и съдебната система. Френските медии определят случая като един от най-тежките обществени шокове през последните години.

Изчезването

Лиана изчезва на 29 май. За последно е видяна пред училището си във Фльоранс. Родителите ѝ незабавно подават сигнал, а властите започват издирване.

Четирима арестувани две години след смъртта на малко дете

В хода на разследването става ясно, че детето е било забелязано да се качва в автомобил, управляван от бащата на една от нейните приятелки. Френските медии идентифицират мъжа като 41-годишния Жером Бардела. В началото на седмицата той беше обвинен в отвличане.

Откриването на тялото

На 4 юни минувач подава сигнал за открито детско тяло в района на изоставено селскостопанско предприятие. Момичето било облечено със същите дрехи, с които Лиана е била видяна за последен път.

Мястото не е случайно – според разследващите в миналото там е работил именно заподозреният.

Ден по-късно съдебните медици официално потвърждават, че откритото тяло е на издирваната Лиана.

Как е починало детето?

Отговорът на този въпрос все още липсва.

Извършената аутопсия не е успяла да установи причината за смъртта. Поради това са назначени допълнителни експертизи.

Специалистите ще извършат микроскопски изследвания на органите, иззети по време на аутопсията. Част от тях трябва да престоят дни, а други дори повече от месец в специален разтвор, преди да могат да бъдат анализирани.

Тези изследвания могат да покажат дали момичето е било удушено.

Предстоят и токсикологични експертизи, които да установят дали детето е било упоено или отровено.

Ще бъдат извършени и ДНК тестове, за да се провери дали Лиана е била жертва на сексуално насилие.

Предупредителните сигнали

Именно тук случаят придобива национални измерения. Разследването показва, че Жером Бардела често е чакал Лиана пред училището ѝ. Той я посрещал след слизането от училищния автобус и ѝ купувал храна.

Майката на момичето си спомня и за детско парти в дома му, след което дъщеря ѝ споделила, че мъжът е проявил необичайно внимание към нея. Лиана разказала, че той ѝ поръчал пица само за нея и се държал по начин, който я е накарал да се почувства неудобно.

След този разговор семейството прекратило контактите си с него.

Още по-тревожното е, че срещу заподозрения са били подавани и други сигнали.

Преди години той е бил отстранен от училище заради непристойно поведение към 17-годишна ученичка. Срещу него са постъпвали и жалби за сексуални посегателства и изнасилване на непълнолетни момичета.

Нито една от тях обаче не е довела до повдигане на обвинения.

Версията на заподозрения

По време на първите си разпити Бардела заявил, че е качил Лиана в автомобила си по нейна молба и я е оставил близо до басейна, който тя посещавала.

Родителите на момичето категорично се съмняват в тази версия.

Жалбата, която не е последвана от действия

Случаят придоби още по-голям обществен отзвук след разкритията, че през август миналата година майката на друго 10-годишно момиче е подала жалба срещу същия мъж.

Жената твърдяла, че дъщеря ѝ е била многократно изнасилвана от него.

Според BBC медицинският преглед е потвърдил данните за посегателство. Въпреки това през следващите девет месеца заподозреният нито веднъж не е бил разпитан от разследващите органи.

Този факт предизвика силно възмущение във Франция.

Реакцията на властите

Френският президент Еманюел Макрон призна, че държавните институции трябва да дадат отговори.

„Ясно е, че нещо не е работило както трябва и това е неприемливо“, заяви той.

По думите му ще бъдат извършени проверки, за да се установи дали има колективна, системна или индивидуална отговорност.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен поднесе извинения на близките на Лиана и призна, че е имало „потресаващи и неприемливи неизправности в държавните служби“.

Премиерът Себастиен Льокорню също проведе среща с министрите на вътрешните работи и на правосъдието, посветена на случая.

Политически последици

Трагедията отвори и широк политически дебат. Депутати настояха за ускорено разглеждане на законопроект срещу сексуалното и сексисткото насилие.

Председателката на Националното събрание Яел Брон-Пиве и представители на различни политически сили призоваха за незабавни действия.

Местният депутат Давид Топиак заяви, че още миналата година е предупреждавал за недостиг на магистрати и служители в прокуратурата в Ош – институцията, в която са били подадени жалбите срещу заподозрения.

Политици от целия спектър поискаха реформи – от създаване на дисциплинарен съд за магистрати до нови механизми за защита на децата и повече ресурси за разследващите органи.

Брутално убийство във Франция: Намериха останки на 17-годишна в тръба

Град в траур

Жителите на Фльоранс са потресени от случилото се. За днес е планирано шествие в памет на Лиана. Организаторите обаче подчертаха, че не желаят присъствието на политици.

За мнозина във Франция случаят вече не е просто криминално разследване. Той се превърна в символ на опасността предупредителните сигнали да останат нечут глас и на въпроса дали една трагедия е могла да бъде предотвратена, ако институциите бяха реагирали навреме.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Лиана Франция убийство на дете Фльоранс разследване съдебна система сексуално насилие обществен шок институционален провал криминален случай
Последвайте ни
Криминалист за катастрофата на

Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не

Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в неделя: Ето кои области са засегнати

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в неделя: Ето кои области са засегнати

7 юни: Недостигнатият връх на българската демокрация, който взриви София

7 юни: Недостигнатият връх на българската демокрация, който взриви София

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда
Ексклузивно

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Преди 1 ден
6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите
Ексклузивно

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Преди 1 ден
<p>Мистерията на куклите убийци от Единбург</p>
Ексклузивно

Мистерията на куклите убийци от Единбург

Преди 1 ден
<p>Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага</p>
Ексклузивно

Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да пазаруваме по-умно: Българка създаде платформа, която следи цените в реално време

Как да пазаруваме по-умно: Българка създаде платформа, която следи цените в реално време

България Преди 1 час

"Знам цените" събира промоции и ценови тенденции на едно място и вече има десетки хиляди потребители

<p>Историята на един мъченик, който рискува живота си заради вярата</p>

Днес почитаме всички светии: Историята на един мъченик, който рискува живота си заради вярата

Любопитно Преди 1 час

В първата неделя след Петдесетница Църквата отдава почит на всички светци и си спомня за подвига на свети Теодот Анкирски

<p>САЩ свалиха два ирански дрона над Ормузкия проток</p>

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Техеран обяви ракетни атаки срещу обекти в Кувейт и Бахрейн, докато непреките преговори между двете страни продължават без видим напредък

<p>Премахват незаконната ограда в местността &quot;Баба Алино&quot;</p>

Земеделският министър присъства на премахването на незаконна ограда в местността "Баба Алино"

България Преди 2 часа

Комплексътняма издадени строителни книжа от Общината

,

5 симптома по време на менструация, които не бива да пренебрегвате

Любопитно Преди 2 часа

Важно е да се разбере, че менструацията не е прочистване на тялото, а естествено отхвърляне на ендометриума

Събуждане с писък: Какво издават нощните крампи и кога са сигнал за опасна болест

Събуждане с писък: Какво издават нощните крампи и кога са сигнал за опасна болест

Любопитно Преди 2 часа

Нощните крампи в прасците са кошмар, който събужда мнозина с остра болка. Разберете кои са най-ефективните техники за незабавно облекчение, защо учените вече не винят само липсата на магнезий и кога симптомите изискват спешен преглед при лекар

Тайната на кафето: Как нивата на кофеин в кръвта ни топят мазнините без диета

Тайната на кафето: Как нивата на кофеин в кръвта ни топят мазнините без диета

Любопитно Преди 2 часа

Нови изследвания показват, че бавното разграждане на веществото в организма поддържа по-нисък индекс на телесната маса и намалява наполовина риска от захарен диабет

,

Кървава атака в Черно море: Руски удари срещу хуманитарни кораби, има ранени

Свят Преди 11 часа

Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи за ранени при нападението над два плавателни съда. Киев обвини Руската федерация в умишлено пренебрегване на Женевската конвенция за защита на крайбрежните спасителни екипи

,

Учени разкриха защо алкохолът ни кара да ядем солено и мазно

Любопитно Преди 12 часа

Изследване показва, че спиртните напитки активират хормон, който ни подлъгва да търсим протеини чрез свръхпреработени продукти. Тази „примамка“ обърква сигналите на организма, кара ни да ядем повече и води до бързо напълняване

.

Земята се е наклонила с почти метър, а причината ще ви остави без думи

Любопитно Преди 12 часа

Мащабно изследване доказа, че изпомпването на милиарди тонове вода за селското стопанство е променило баланса на масата на Земята. Учените предупреждават, че това води до потъване на земната повърхност и покачване на морското равнище

Германия пред исторически обрат: Най-непопулярният канцлер Мерц губи битката с АзГ

Германия пред исторически обрат: Най-непопулярният канцлер Мерц губи битката с АзГ

Свят Преди 12 часа

Християндемократите на Мерц се сринаха до най-ниския си резултат от години насам. Нова анкета показва, че „Алтернатива за Германия“ води убедително с 29% подкрепа, което застрашава бъдещето на правителството

,

Турция разследва 95-годишен милиардер заради шега срещу кюрдска жена

Любопитно Преди 13 часа

Гафът бе допуснат от Рахми Коч при откриването на болница в западния курортен град Измир късно в петък, но когато кадрите започнаха да се разпространяват онлайн, те предизвикаха негативна реакция

,

Проливният дъжд предизвика наводнение във Врачанско

България Преди 13 часа

През юни преди три години при проливни валежи, продължили няколко дни, Лиляче беше наводнено по подобен начин

Зеленски отбеляза 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия

Зеленски отбеляза 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия

Свят Преди 14 часа

Украинският държавен глава направи силен паралел между десанта на съюзниците в Нормандия и днешната битка за свобода. Той благодари на всички, които в момента помагат за защитата на ценностите от Втората световна война

,

Мощна буря с градушка удари Монтана

България Преди 14 часа

Размерът на падналите ледени зърна е достигал около 1 сантиметър

Почина бившата първа дама на Франция Бернадет Ширак

Почина бившата първа дама на Франция Бернадет Ширак

Свят Преди 14 часа

Тя остава единствената първа дама на Франция, която е заемала изборна политическа длъжност

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Символ на вяра и духовна сила, ето кой празнува имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 7 юни, неделя

Edna.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Цолов стартира в основното състезание в Монако

Gong.bg

Официално: Дуо национали напуснаха полски клуб

Gong.bg

Родители сами проверяват децата си за употреба на наркотици с тестове

Nova.bg

"Знам цените": Как да пазаруваме умно, без четене на брошури и сравнения

Nova.bg