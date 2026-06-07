5 симптома по време на менструация, които не бива да пренебрегвате

П овечето жени изпитват дискомфорт по време на менструация, но някои симптоми може да са извън нормата. Лекарката ни каза кои симптоми по време на менструация не бива да се пренебрегват.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на информация от гинеколога Олена Яценко.

Признаци на менструални проблеми

Според Олена Яценко, всяка жена трябва да бъде предупредена от следните признаци по време на менструация:

уплътнението се запълва за по-малко от 2 часа

трябва да използвам тампон и превръзка, „за да е всичко наред“

менструацията продължава повече от 8 дни

кръвни съсиреци с размер над 2 см.

ставане през нощта, за да смените дамската си превръзка

„Открихте ли поне 2 в себе си? Това е сигнал, че трябва да посетите лекар. Това не е „онзи вид тяло“, може да е хормонален дисбаланс, ендометриоза или други проблеми, които трябва да бъдат идентифицирани навреме“, се казва в доклада.

Митове за менструацията

Болката по време на менструация е нормална за всички

Това не е вярно. Лекият дискомфорт или усещането за дърпане могат да бъдат вариант на нормата.

Въпреки това, силната болка, която ви принуждава да пропускате работа, училище или да приемате много болкоуспокояващи, не е нормална. Тя може да е признак на ендометриоза, аденомиоза или други състояния и трябва да бъде изследвана.

Менструацията винаги трябва да е еднаква

Олена Яценко каза, че цикълът може да се промени под влияние на стрес, тегло, физическа активност, хормонални промени и възраст.

Ако промените не влияят на качеството на живот, това е приемливо. Въпреки това, в случай на внезапни промени и обилно кървене, трябва да се консултирате с лекар.

Колкото повече кръв има по време на менструация, толкова по-добре, защото тялото се прочиства.

Важно е да се разбере, че менструацията не е прочистване на тялото, а естествено отхвърляне на ендометриума.

Нормалната загуба на кръв на цикъл е приблизително 30-80 мл. Прекомерната менструация може да доведе до анемия, слабост и да сигнализира за хормонални нарушения или патологии на матката.