Свят

Най-малко 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в САЩ

Двама души са в тежко състояние, а полицията издирва предполагаемите извършители на престрелката

7 юни 2026, 08:10
Най-малко 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в САЩ
Източник: AP/БТА

Н ай-малко 12 души са били простреляни по време на уличен фестивал в град Толедо, щата Охайо, съобщи полицията, цитирана от "Асошиейтед прес".

Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. Пристигналите на място полицейски екипи са открили множество пострадали сред събралите се на събитието хора.

По данни на властите най-малко 12 души са получили огнестрелни наранявания, като двама от тях са в сериозно състояние.

Ранените са били транспортирани до близки болници, където им е оказана медицинска помощ. Към момента не се съобщава за жертви, а самоличността и възрастта на пострадалите не са официално оповестени.

Според първоначалната информация полицията смята, че в инцидента са участвали двама въоръжени мъже, които са открили огън. Разследващите работят по версията, че двамата може да са стреляли един срещу друг, а случайно попаднали в района хора да са били улучени по време на престрелката.

Предполагаемите извършители са избягали от местопроизшествието и към момента се издирват. Полицията призова гражданите, които разполагат с информация, снимки или видеозаписи от случилото се, да съдействат на разследването.

„Дълбоко съм загрижен за ситуацията в Толедо“, заяви губернаторът на Охайо Майк Дюайн. Той увери, че щатските власти следят развитието на случая и оказват необходимото съдействие на местните правоохранителни органи.

Междувременно в социалните мрежи бяха публикувани множество видеоклипове от мястото на инцидента. На кадрите се виждат хора, които панически бягат след звука от изстрелите, както и служители на спешните екипи, които оказват първа помощ на пострадалите и ги евакуират от района.

Разследването на случая продължава. Властите все още изясняват обстоятелствата около стрелбата и мотивите за нападението, като не изключват нито една версия за случилото се.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
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