Най-малко 12 ранени при стрелба по време на уличен фестивал в САЩ

Н ай-малко 12 души са били простреляни по време на уличен фестивал в град Толедо, щата Охайо, съобщи полицията, цитирана от "Асошиейтед прес".

Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. Пристигналите на място полицейски екипи са открили множество пострадали сред събралите се на събитието хора.

At least 12 people were shot on Saturday near a festival in Toledo, Ohio, authorities said. Two of the victims are in critical condition.



Authorities believe there may have been multiple shooters, but there are no suspects in custody as of Saturday night.



"It appears as though… pic.twitter.com/cpuRf3JG2M — CBS News (@CBSNews) June 7, 2026

По данни на властите най-малко 12 души са получили огнестрелни наранявания, като двама от тях са в сериозно състояние.

Ранените са били транспортирани до близки болници, където им е оказана медицинска помощ. Към момента не се съобщава за жертви, а самоличността и възрастта на пострадалите не са официално оповестени.

Според първоначалната информация полицията смята, че в инцидента са участвали двама въоръжени мъже, които са открили огън. Разследващите работят по версията, че двамата може да са стреляли един срещу друг, а случайно попаднали в района хора да са били улучени по време на престрелката.

Предполагаемите извършители са избягали от местопроизшествието и към момента се издирват. Полицията призова гражданите, които разполагат с информация, снимки или видеозаписи от случилото се, да съдействат на разследването.

„Дълбоко съм загрижен за ситуацията в Толедо“, заяви губернаторът на Охайо Майк Дюайн. Той увери, че щатските власти следят развитието на случая и оказват необходимото съдействие на местните правоохранителни органи.

Междувременно в социалните мрежи бяха публикувани множество видеоклипове от мястото на инцидента. На кадрите се виждат хора, които панически бягат след звука от изстрелите, както и служители на спешните екипи, които оказват първа помощ на пострадалите и ги евакуират от района.

🚨 #BREAKING: Earlier scenes from the Old West End Festival in Toledo, Ohio, moments after the shooting took place.



Police say at least 12 people were shot near the festival. Emergency crews rushed to the scene as authorities worked to secure the area and assist victims.… https://t.co/SBy0GEF2zx pic.twitter.com/RMksxmPBlq — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 7, 2026

Разследването на случая продължава. Властите все още изясняват обстоятелствата около стрелбата и мотивите за нападението, като не изключват нито една версия за случилото се.