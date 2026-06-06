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Турция разследва 95-годишен милиардер заради шега срещу кюрдска жена

Гафът бе допуснат от Рахми Коч при откриването на болница в западния курортен град Измир късно в петък, но когато кадрите започнаха да се разпространяват онлайн, те предизвикаха негативна реакция

6 юни 2026, 20:30
Турция разследва 95-годишен милиардер заради шега срещу кюрдска жена
Източник: БТА

В събота прокурорите започнаха разследване срещу 95-годишен милиардер и почетен ръководител на най-големия турски конгломерат „Коч холдингс“ заради шега за кюрдска жена, масово осъдена като сексистка и расистка. 

Гафът бе допуснат от Рахми Коч при откриването на болница в западния курортен град Измир късно в петък, но когато кадрите започнаха да се разпространяват онлайн, те предизвикаха негативна реакция. Шегата, която се въртеше около недоразумение между кюрдска жена и лекар, предизвика гнева и на опозиционната прокюрдската Партия на народното единство и демокрацията (ПНЕД), която заяви, че е подала жалба срещу него. 

Разследването беше обявено от министъра на правосъдието Акин Гюрлек в предаването X. Той заяви, че разследването е заради „изрази, считани за насочени към жени и граждани с определена етническа идентичност“, въпреки че не спомена публично името на Коч. „Изричането на подобни думи под прикритието на „шега“ или хумор не смекчава тази неучтивост, проявена към нашите жени и специфичен сегмент от нашето общество“, написа той.  Не се уточнява какво точно е казал Рахми Коч.

ПНЕД заяви в Х, че е подала наказателна жалба срещу Коч „за сексистки забележки относно кюрдските жени, на основание „публично подбуждане към омраза и враждебност“, „обида“ и „омраза и дискриминация“.

 В отговор на негативната реакция Коч публикува кратко извинение в X, заявявайки, че забележките му „не са били насочени към конкретна група“.

„Бих искал искрено да изразя съжалението си“, написа той. 

Коч се оттегли от поста председател на семейния холдинг през 2003 г., предавайки юздите на най-големия си син Мустафа Коч, който почина внезапно от сърдечен удар през 2016 г. на 55 години. 

„Коч холдинг“ е семеен конгломерат, създаден през 20-те години на миналия век, чиито основни сектори са енергетика, автомобилостроене, стоки за трайна употреба и финанси, въпреки че участва и в технологии, хранително-вкусова промишленост, търговия на дребно, туризъм, селско стопанство и корабостроене. Семейните конгломерати са опорите на турската икономика с интереси във всеки сектор, като „Коч холдинг“ представлява приблизително 7% от БВП на Турция и около 8% от турския износ, се казва на уебсайта му. Списание „Форбс“ тази година изчисли, че Рахми Коч има състояние от 2,4 милиарда долара.

Източник: БГНЕС    
Рахми Коч Коч холдинг Турция разследване сексизъм расизъм дискриминация кюрдски жени ПНЕД Акин Гюрлек
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