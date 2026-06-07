17-годишен загина, след като се вряза с джип в къща в Дупница

Т ежък пътен инцидент е станал около 3.00 часа през нощта в неделя на улица „Патриарх Евтимий“ в Дупница, съобщи NOVA, позовавайки се на ОДМВР - Кюстендил.

По първоначални данни джип, движещ се с несъобразена скорост, е напуснал пътното платно и се е врязал в къща.

Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, което е загинало на място вследствие на тежките травми.

По време на удара в жилището е имало хора, но те не са пострадали, тъй като са се намирали в съседна стая.

За случая е уведомен дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

По информация на NOVA автомобилът се е движел с много висока скорост – между 130 и 140 км/ч.

Джипът е собственост на чичото на загиналото момче.