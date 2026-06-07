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Тайната на кафето: Как нивата на кофеин в кръвта ни топят мазнините без диета

Нови изследвания показват, че бавното разграждане на веществото в организма поддържа по-нисък индекс на телесната маса и намалява наполовина риска от захарен диабет

7 юни 2026, 07:07
Тайната на кафето: Как нивата на кофеин в кръвта ни топят мазнините без диета
Източник: Getty Images

У чени откриха генетична връзка между нивата на веществото в организма и по-ниския индекс на телесната маса (ИТМ), което отваря врати за нови методи в борсата с излишното тегло.

Кофеинът оказва огромно влияние върху човешкото тяло и не всички ефекти са непременно това, което бихте очаквали. Пример за това: нивата на това вещество в кръвта ви могат да повлияят на количеството телесни мазнини, които носите, показват проучвания.

От своя страна, това може да определи и риска от развитие на захарен диабет тип 2, както и на сърдечносъдови заболявания.

Това са констатациите от изследване, публикувано през 2023 г., което използва генетични маркери, за да установи по-категорична връзка между нивата на кофеин, индекса на телесната маса (ИТМ) и риска от диабет тип 2.

Изследователският екип от Института Каролинска в Швеция, Университета в Бристол и Импириъл Колидж Лондон във Великобритания споделя, че съдържащите кофеин напитки без калории могат да бъдат проучени като потенциално средство за намаляване на нивата на телесните мазнини.

„Генетично предвидените по-високи концентрации на кофеин в плазмата се свързват с по-нисък ИТМ и по-малка обща маса на телесните мазнини“, пишат изследователите в своя научен труд.

„Освен това, генетично предвидените по-високи нива на кофеин в плазмата са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2. Изчислено е, че приблизително половината от ефекта на кофеина върху риска от диабет се дължи именно на намаляването на ИТМ.“

Проучването включва данни за малко под 10 000 души, събрани от съществуващи генетични бази данни. Фокусът е върху вариациите в или близо до специфични гени, за които се знае, че са свързани със скоростта, с която кофеинът се разгражда в организма.

Като цяло хората с вариации, засягащи тези гени – по-конкретно CYP1A2 и гена, който го регулира, наречен AHR – са склонни да разграждат кофеина по-бавно, което позволява на веществото да остане в кръвта им по-дълго време. Въпреки това, същите тези хора обикновено консумират по-малко кофеин като цяло.

В изследването е използван метод, наречен Менделова рандомизация, за да се определят вероятните причинно-следствени връзки между наличието на генетичните вариации, заболявания като диабет, телесната маса и факторите на начина на живот.

Въпреки че е открита значителна връзка между нивата на кофеин, ИТМ и риска от диабет тип 2, не се появява подобна зависимост между количеството кофеин в кръвта и сърдечносъдовите заболявания, включително предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и инсулт.

Предишни проучвания вече свързаха умереното и относително увеличение на консумацията на кофеин с по-добро здраве на сърцето и по-нисък ИТМ, а това изследване добавя повече детайли към това, което вече знаем за ефектите на кафето върху тялото.

Важно е обаче да се има предвид, че въздействието на кофеина върху организма не е само положително. Това означава, че трябва да се внимава, когато се претеглят ползите от приема му, но последното проучване е важна стъпка в оценката на това какво количество кофеин е идеално за здравето.

„Малки, краткосрочни опити показаха, че приемът на кофеин води до намаляване на теглото и мастната маса, но дългосрочните ефекти от приема му остават неизвестни“, обясняват изследователите.

„Като се има предвид огромната консумация на кофеин в световен мащаб, дори неговите малки метаболитни ефекти биха могли да имат важни последици за здравето.“

Екипът смята, че показаната тук връзка може да се дължи на начина, по който кофеинът засилва термогенезата (производството на топлина в тялото) и окисляването на мазнините (превръщането на мазнините в енергия), които играят важна роля в цялостния метаболизъм.

Въпреки че това проучване включва голяма извадка, Менделовата рандомизация не е безгрешна и все още е възможно да действат други фактори, които не са били взети предвид. Ще бъдат необходими повече изследвания, за да се потвърдят категорично причината и следствието.

„Необходими са рандомизирани контролирани проучвания, за да се оцени дали безкалорийните напитки, съдържащи кофеин, могат да изиграят реална роля в намаляването на риска от затлъстяване и захарен диабет тип 2“, казва Бенджамин Улф, генетичен епидемиолог от Университета в Бристол.

Източник: sciencealert    
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