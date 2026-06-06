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Кървава атака в Черно море: Руски удари срещу хуманитарни кораби, има ранени

Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи за ранени при нападението над два плавателни съда. Киев обвини Руската федерация в умишлено пренебрегване на Женевската конвенция за защита на крайбрежните спасителни екипи

6 юни 2026, 22:24
Кървава атака в Черно море: Руски удари срещу хуманитарни кораби, има ранени
Източник: БТА

Р уската федерация атакува днес два граждански спасителни кораба, които изпълняваха хуманитарна мисия в украинския морски коридор, има пострадали, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм". 

Евакуацията с кораби на украинския военноморски флот продължава.

Съгласно международното хуманитарно право малките крайбрежни спасителни кораби се ползват със специална защита. Член 27 от Втората Женевска конвенция от 1949 г. директно предвижда защитата на кораби, използвани от държава или официално признати спасителни организации изключително за извършване на спасителни операции и оказване на помощ на хора в морето.

Това нападение е поредното доказателство за умишленото пренебрегване от страна на Руската федерация на нормите на международното право и създаването на пряка заплаха за безопасното функциониране на хуманитарните морски коридори в Черно море, се казва в съобщението на Олексий Кулеба.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
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