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7 юни: Недостигнатият връх на българската демокрация, който взриви София

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 юни 2026, 07:17
7 юни: Недостигнатият връх на българската демокрация, който взриви София
Източник: iStock Photos

И ма дни, в които колективното сърцебиене на една нация заглушава сивотата на десетилетията и ражда нещо напълно непознато дотогава – чистата, неподправена свобода. За съвременна България този ден е 7 юни 1990 г. Тогава, в една топла юнска вечер, София се превърна в декор на най-мащабното политическо събитие, раждало се някога по нашите географски ширини.

Това не беше просто финалният предизборен митинг на Съюза на демократичните сили (СДС) преди първите свободни многопартийни избори след падането на тоталитарния режим. Това беше изригване. Океан от хора, прострял се от Орлов мост до хотел „Плиска“, който пренаписа съдбата на площадите и доказа, че страхът най-накрая е напуснал душите на българите.

Когато София отесня за мечтите ни

За да усетим истинския пулс на онзи 7 юни, трябва да се върнем в неповторимата, наелектризираща атмосфера на лятото на 1990 г. Само седем месеца са изминали от падането на Тодор Живков. България се намира в безпрецедентен преход – икономиката се разпада, по магазините липсват основни стоки, но по улиците кипи живот, задвижван от вярата, че промяната е необратима.

Остават точно три дни до историческия вот за Велико народно събрание. Напрежението в страната е достигнало точка на кипене, а синята опозиция има нужда от едно последно, мощно послание, което да покаже силата на алтернативата.

Още от ранния следобед на този четвъртък София започва буквално да се стича към Орлов мост. От всички краища на столицата, а и с извънредни автобуси и влакове от цялата страна, пристигат хора, устремени към една обща точка.

С лозунги, сини знамена, самоделни плакати и надежда в очите, те блокират изцяло тогавашния бул. „Ленин“ (днешното „Цариградско шосе“). Според различните оценки на чуждестранните наблюдатели и медиите, в този ден по улиците излизат между 700 000 и един милион души. Гледката от птичи поглед е стряскаща и величествена – докъдето стига погледът, булевардът е залят от гъсто, пулсиращо море от човешки тела.

Гласът на площада и синята магия

Когато лидерите на опозицията се качват на импровизираната трибуна, разположена близо до моста, те заварват гледка, която спира дъха им. Желю Желев, Петър Берон, Блага Димитрова и десетки други лица на промяната говорят пред аудитория, която реагира като един-единствен организъм. Всеки лозунг, всяка дума за демокрация, пазарна икономика и скъсване с комунистическото минало се посреща с оглушителен рев и вдигнати ръце с емблематичния знак „V“ за победа.

Но истинската магия на този митинг не се криеше в политическите речи. Тя беше в музиката и в усещането за общност. Когато от уредбите прозвучават химните на промяната като „45 години стигат“ и „Утрешният ден“, целият милионен площад запява.

Хората споделяха усещането, че са част от нещо много по-голямо от самите тях. Това беше моментът, в който българинът престана да бъде безличен гласоподавател в нагласени избори и се превърна в гражданин, диктуващ правилата на историята.

Сянката на утрешния ден

Митингът на Орлов мост завършва по тъмно, когато стотици хиляди запалени свещи и запалки превръщат булеварда в река от светлина. Медиите в следващите дни са окупирани единствено от анализи за това безпрецедентно събитие. Чуждите кореспонденти пишат с удивление за „българското чудо“, което протича напълно мирно, без нито един инцидент или проява на агресия, въпреки огромната маса от хора.

Три дни по-късно, на 10 юни, изборите донасят горчиво отрезвяване за синята идея, тъй като БСП (бившата комунистическа партия) печели мнозинството. Оказва се, че София не е цяла България и провинцията все още е скована от стария филтриран страх.

  • Как две кралства си поделиха планетата 

В края на XV в. светът изведнъж отесня за двете най-големи морски сили на епохата. Когато през март 1493 г. Христофор Колумб се завръща в Европа, хвърляйки котва в Лисабон, той носи със себе си не просто златни накити и екзотични птици. Той носи новината, че отвъд безкрайната шир на Атлантика лежи бленуваната Индия. За испанските монарси Исабела Кастилска и Фернандо Арагонски това е върховен триумф. За португалския крал Жуау II обаче това е директна заплаха за морската доминация на неговото кралство.

Европа е на крачка от опустошителна война за контрола над океаните. Вместо да кръстосат мечове обаче, двете иберийски монархии решават да направят нещо нечувано дотогава – да седнат на масата за преговори и буквално да разрежат земното кълбо на две половини.

На 7 юни 1494 г. в малкото кастилско градче Тордесиляс е подписан документ, който ще промени геополитическата карта на планетата завинаги. Това е договорът, с който Испания и Португалия си поделят правото над все още неоткритите земи, морета и човешки съдби.

Линията в океана, начертана с мастило и вяра

Зад кулисите на Тордесиляския договор стои сложна дипломатическа игра, в която основен арбитър е Ватиканът. Още преди официалните преговори папа Александър VI – родом от Валенсия и силно благоразположен към испанския престол – издава поредица от папски були. С тях той чертае въображаема линия на 100 левги (около 480 километра) западно от Кабо Верде, като присъжда всичко на запад от нея на Испания, а всичко на изток – на Португалия.

Крал Жуау II обаче усеща капана. Неговите опитни навигатори знаят, че за да заобиколят Африка по пътя към истинската Индия, португалските кораби трябва да навлязат дълбоко в Атлантическия океан в посока запад, за да уловят благоприятните ветрове. С папската линия португалците биха навлезли в „испански води“ още по време на маневрите си.

По време на тайните срещи в Тордесиляс португалските дипломати проявяват завиден натиск и успяват да преместят меридиана значително по-напред на запад – точно на 370 левги (близо 1770 километра) западно от островите Кабо Верде. Испанците се съгласяват с лека ръка, убедени, че в тази част на Атлантика няма нищо друго освен безкрайна вода. Точно това изместване на линията обаче се оказва най-великият дипломатически триумф на Лисабон.

Географският парадокс и раждането на Бразилия

Когато дипломатите поставят подписите си под договора на 7 юни, никой от присъстващите няма представа какво точно се крие зад новите координати на въображаемата линия. Навигационните уреди по това време са неточни, а концепцията за реалния размер на Земята е твърде смътна. Но природата и географията поднасят грандиозна изненада.

Шест години по-късно, през 1500 г., португалският мореплавател Педро Алвареш Кабрал повежда флот към Индия. За да избегне безветрието край африканския бряг, той прави широка маневра на запад в Атлантика. И вместо чиста вода, корабите му се натъкват на непознат, пищен бряг. Кабрал току-що е открил Южна Америка.

Когато картографите нанасят новите координати, те с изумление установяват, че най-източната част на този нов континент пресича Тордесиляската линия и попада право в португалската зона. Благодарение на преместването на меридиана през 1494 г., Португалия получава пълното законно право да колонизира тези земи. Така, по силата на един дипломатически компромис, се ражда португалскоезична Бразилия в сърцето на испанска Латинска Америка.

Светът, скован в иберийско менгеме

Тордесиляският договор е акт на изключителна самонадеяност. Две европейски нации решават, че притежават правото над светове, чиито мащаби дори не си представят, пренебрегвайки напълно милионите коренни жители, които живеят там от хилядолетия. За Испания договорът отваря вратите към легендарните богатства на инките и ацтеките, а за Португалия – към златния монопол над търговията с подправки от Азия.

Естествено, този иберийски монопол бързо вбесява останалите европейски сили. Френският крал Франсоа I изрича емблематичната фраза: „Бих искал да видя клаузата в завещанието на Адам, която ме лишава от моя дял от Новия свят“. Скоро след това Англия, Нидерландия и Франция открито започват да пренебрегват папския меридиан, изпращайки свои пирати, откриватели и колонизатори.

Въпреки че по-късно е заменен от нови споразумения, Тордесиляският договор от 7 юни 1494 г. остава в летописите като първия мащабен опит за глобално разделение на сферите на влияние.

Той е отправната точка на колониалната ера – епоха, белязана от велики географски открития, неописуемо културно богатство, но и от жестоко и разрушително заличаване на цели цивилизации в името на европейските корони.

Още събития на 7 юни:

  • 1654 г. – Луи XIV е коронясан за крал на Франция.
  • 1982 г. – Грейсленд, имението на Елвис Пресли, отваря врати за посетители.

Родени:

  • 1848 г. – роден е Пол Гоген, френски живописец, постимпресионист
  • 1940 г. – роден е Том Джоунс, уелски певец
  • 1942 г. – роден е Муамар Кадафи, либийски лидер
  • 1952 г. – роден е Лиъм Нийсън, северноирландски актьор
  • 1952 г. – роден е Орхан Памук, турски писател, Нобелов лауреат
  • 1958 г. – роден е Принс, американски музикант 

Починали:

  • 1329 г. – умира Робърт I Брус, крал на Шотландия
  • 1954 г. – умира Алън Тюринг, английски математик
  • 2006 г. – умира Абу Мусаб ал-Заркауи, йордански терорист
Редактор: Надежда Неменски
България 7 юни демокрация митинг Орлов мост Тордесиляски договор Испания Португалия история геополитика
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