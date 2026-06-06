Германия пред исторически обрат: Най-непопулярният канцлер Мерц губи битката с АзГ

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц предупреди в събота за риск от пробив на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на регионалните избори в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, насрочени за септември, съобщава Ройтерс. В реч пред конгреса на партията си в Мекленбург-Предна Померания той заяви, че „рискът е повече от просто бъдещето на едно правителство“.

АзГ води значително в двете бивши източногермански провинции, а последните национални анкети показват, че партията изпреварва центристко-десния съюз на Мерц. Нова анкета на института „Инса“, публикувана в събота във вестник „Билд“, отчита 29% подкрепа за АзГ срещу 21% за съюза ХДС/ХСС - най-ниския му резултат от 2021 г. насам.

„Ако не сме достатъчно добри, тогава именно такъв „голям взрив“ ще се случи през септември по начин, различен от това, което някои може да са си представяли“, каза Мерц. Спадът в рейтинга на канцлера породи разговори за евентуалното му отстраняване от поста. Мерц е определян като най-непопулярния ръководител на следвоенна Германия и изпитва затруднения при прокарването на икономически реформи в коалиция с центристката левица.