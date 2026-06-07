Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в неделя: Ето кои области са засегнати

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Двама от загиналите в катастрофата с автобус в София са чужденци

Какво е състоянието на ранените при катастрофата в София

Разрушени мостове и къщи под вода: Каква е ситуацията след наводнението в село Медовец

Ж ълт код за интензивни валежи в неделя е обявен за шест области от страната. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали.

Според прогнозата на НИМХ в тези райони се очакват временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици, като на места са възможни и локални количества, способни да създадат затруднения.

Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно и гражданите трябва да бъдат внимателни и да следят актуалните прогнози.

За останалата част от страната кодът е зелен, което означава, че не се очакват опасни метеорологични явления.

Източник: НИМХ

В сутрешните часове в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки, съобщават от НИМХ.

Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 23°, за София - около 26°.

В планините

Преди обяд главно над Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието

ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Подробна прогноза за времето можете да намерите в Sinoptik.bg