Стармър събира Зеленски, Макрон и Мерц в Лондон за разговори за Украйна

Б ританският премиер Киър Стармър ще бъде домакин на среща в Лондон с президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Основната тема на разговорите ще бъде продължаването на подкрепата за Украйна във войната с Русия, съобщава ДПА.

Среща на европейските външни министри в Лондон за подкрепа на Украйна

Четиристранната среща ще се проведе на „Даунинг стрийт“ 10 и се очаква да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, както и координацията между ключовите европейски съюзници.

Срещата идва само два дни след като руският президент Владимир Путин отхвърли предложението на Володимир Зеленски за лични преговори с цел търсене на изход от войната. По думите на Путин подобна среща „няма смисъл“, припомня агенцията.

В същото време напрежението около войната продължава да определя дневния ред на европейските лидери, като подкрепата за Украйна остава сред основните приоритети на ЕС и Великобритания.

Стармър, Макрон и Мерц се срещнаха със Зеленски в Лондон

Инициативата за срещата в Лондон се вписва в поредица от координационни разговори между ключови западни съюзници на Украйна, провеждани от началото на войната през 2022 г. Те включват както двустранни визити, така и формати с участието на САЩ, НАТО и Европейския съюз.

Великобритания е сред най-активните поддръжници на Киев, като редовно предоставя военна помощ, обучение на украински военнослужещи и санкционна политика срещу Русия. Франция и Германия също участват в дългосрочни програми за военна и икономическа подкрепа, включително доставки на техника, финансова помощ и участие в европейски отбранителни инициативи.

Европа на кръстопът: Срещата на лидерите в Лондон и бъдещето на сигурността

Срещата в Лондон се провежда в момент, в който европейските държави обсъждат устойчивостта на подкрепата за Украйна на фона на продължаващите бойни действия, както и възможните сценарии за бъдещи дипломатически преговори.

Засега няма индикации за директен диалог между Киев и Москва, а позициите на двете страни остават диаметрално противоположни.