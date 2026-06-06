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Земята се е наклонила с почти метър, а причината ще ви остави без думи

Мащабно изследване доказа, че изпомпването на милиарди тонове вода за селското стопанство е променило баланса на масата на Земята. Учените предупреждават, че това води до потъване на земната повърхност и покачване на морското равнище

6 юни 2026, 21:20
Земята се е наклонила с почти метър, а причината ще ви остави без думи
Източник: iStock

М асовото изпомпване на подпочвени води за селско стопанство и градски цели е изместило ротационния полюс на Земята с почти 80 сантиметра. Планетата е претърпяла такива промени само за 17 години, твърдят изследователи, съобщава изданието Popular Mechanic. 

До това заключение са стигнали авторите на изследване, публикувано в научното списание Geophysical Research Letters. Те изчисляват, че между 1993 и 2010 г. човечеството е изпомпвало приблизително 2150 гигатона подпочвени води, което е повлияло на разпределението на масата на планетата. Учените обясняват, че водата има маса и всяко мащабно движение на маса влияе на въртенето на планетата. Когато подпочвените води се изпомпват от водоносните хоризонти и в крайна сметка се вливат в океаните, разпределението на теглото на Земята се променя. Според изчисленията на изследователите, този процес е причинил изместване на ротационния полюс на Земята с приблизително 80 сантиметра. Тази загуба на подпочвени води е добавила и приблизително 6,2 милиметра към покачването на глобалното морско равнище. 

Най-голямото въздействие сред климатичните фактори 

Ръководителят на изследването, геофизикът Ки-Уон Сух, отбеляза, че преразпределението на подпочвените води се оказва един от най-значимите фактори за изместването на ротационната ос на Земята след климатичните промени. Според него резултатите от изследването са помогнали да се обяснят някои от неясните досега промени в движението на полюсите на планетата. Моделирането показа, че изчерпването на подпочвените води в Западна част на Северна Америка и Северозападна Индия е имало особено значителен принос. Именно движението на водата от средните географски ширини има най-голямо влияние върху положението на полюсите поради особеностите на въртенето на Земята. 

Нови изследвания показват, че ситуацията е по-сложна. Проучване от 2026 г., публикувано в Journal of Geodesy, установи, че дългосрочните промени също са значително повлияни от натрупването на сняг, топенето на ледниците и промените в запасите от вода на сушата. Учените отбелязват, че движението на полярните води се влияе от много фактори, от подземни води и ледени покривки до процеси дълбоко в планетата. 

Защо това е важно 

Въпреки че изместването на полярната ос не засяга пряко ежедневието на хората, изчерпването на подземните води има по-сериозни последици. Те включват: 

• потъване на земната повърхност; 

• ускоряване на относителното покачване на морското равнище; 

• проникване на солена вода в сладководни водоносни ресурси; • влошаване на водоснабдяването в сухите райони. 

В същото време учените отбелязват, че водоносните хоризонти са способни да се възстановяват с ефективно управление на ресурсите, изкуствено попълване на водните резерви и прилагане на нови водни политики.

Източник: БГНЕС    
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