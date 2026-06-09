България

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград

9 юни 2026, 19:25
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М атериалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са предадени от прокуратурата в Министерството на правосъдието, което ще ги изпрати в Сърбия.

По време на съдебното заседание бившият директор на Българската банка за развитие най-вероятно сам ще поиска да бъде върнат у нас, съобщи пред NOVA неговият адвокат Емануил Йорданов. Защитникът уточни, че Стоян Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград.

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

„Той е задържан в една започнала процедура и тази процедура трябва да се развие, но не мисля, че няколко седмици биха били от значение за развитие на производството. Тук мога да кажа, че неговото отсъствие по никакъв начин не пречи на провеждането на наказателно производство по случая”, заяви Емануил Йорданов.

Адвокатът припомни, че „преди години именно по искане на прокуратурата беше изменено Наказателно-процесуалния кодекс и наказателните производства се образуват за извършено деяние, а не срещу конкретно определено лице”.

Източник: NOVA    
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