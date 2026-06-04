България

Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР

Пътят от финансовия надзор до разследването за 150 млн. лева

4 юни 2026, 10:59
Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР
Източник: NOVA

Б ившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше задържан в Белград. Случаят е свързан с разследване за кредит за близо 150 млн. лева, отпуснат от държавната банка, по което срещу него беше издадена европейска заповед за арест през 2024 г.

Стоян Мавродиев е задържан в Белград

  • От политиката и финансовия надзор до ръководството на ББР

Стоян Александров Мавродиев е роден на 21 октомври 1969 г. в Хасково. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а по-късно придобива и образование по финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Професионалната му кариера започва в сферата на правото и корпоративните финанси. През годините работи като адвокат и консултант, като развива експертиза в областта на финансовото право, капиталовите пазари и инвестиционната дейност.

По-широка обществена известност придобива след навлизането си в политиката. През 2009 г. е избран за народен представител от партия ГЕРБ в 41-вото Народно събрание. В парламента работи основно по теми, свързани с икономиката, финансите и регулирането на финансовите пазари.

Един от най-важните етапи в кариерата му започва през 2010 г., когато е избран за председател на Комисията за финансов надзор (КФН). На този пост остава до 2017 г. По време на управлението му регулаторът отговаря за надзора върху небанковия финансов сектор, включително застрахователните дружества, пенсионните фондове и капиталовия пазар.

Мандатът му в КФН съвпада с период на сериозни промени във финансовото законодателство и засилен контрол върху участниците на пазара. Комисията има ключова роля в прилагането на европейските регулации и в надзора върху финансовата стабилност в небанковия сектор.

През 2017 г. Стоян Мавродиев поема ръководството на Българската банка за развитие (ББР), като става неин изпълнителен директор. Държавната банка има за цел да подпомага развитието на бизнеса и икономиката чрез финансиране на инвестиционни проекти и подкрепа за малките и средните предприятия.

Именно периодът му начело на ББР по-късно се превръща в предмет на разследвания и проверки. През следващите години общественото внимание се насочва към отпуснати от банката големи кредити на ограничен брой компании. Това от своя страна породи въпроси относно политиката на институцията и начина на управление на държавния финансов ресурс.

През 2024 г. прокуратурата повдигна обвинения срещу Мавродиев по разследване, свързано с кредит за близо 150 млн. лева, отпуснат от ББР. По случая обвиняеми станаха още бизнесменът Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев. Според разследващите става дума за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпускането на кредита.

След като не беше открит от разследващите органи, Мавродиев беше обявен за национално издирване, а впоследствие Софийският градски съд разреши издаването на европейска заповед за арест. По-късно решението беше потвърдено и от апелативната инстанция.

Кариерата на Мавродиев преминава през няколко ключови позиции в българския публичен и финансов сектор, от народен представител и председател на Комисията за финансов надзор до изпълнителен директор на Българската банка за развитие. Днес медийното внимание е насочено основно към съдебните и разследващите процедури, свързани с дейността му начело на ББР.

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