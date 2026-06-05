България

Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

Решението зависи от сръбските компетентни власти

5 юни 2026, 12:52
Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев
Източник: NOVA

М ога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме - данните ни са, че е задържан в Сърбия. Предприели сме постъпки той да бъде предаден на България. Решението зависи от сръбските компетентни власти. Това каза пред медиите прокурор Десислава Петрова, говорител на Софийска градска прокуратура в отговор на въпрос къде и как е бил задържан бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев на 3 юни.

Прокуратурата потвърди: Стоян Мавродиев е задържан в Белград

От наша страна сме предприели всичко по закон, което можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България, добави прокурор Петрова. 

Припомняме, че вчера от Софийска градска прокуратура (СГП) съобщиха, че българин с инициали С. М. е задържан в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА). Тя е издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) и потвърдена от Софийски апелативен съд. Издирваният е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

Стоян Мавродиев е задържан в Белград

СГП предприема съответните законови стъпки за предаване на С. М. на компетентните органи на България за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващ функциите главен прокурор за отправяне на искане за екстрадирането му.

Източник: БТА, Константин Костов, Марин Колев    
Стоян Мавродиев Българска банка за развитие Софийска градска прокуратура задържан в Сърбия Белград екстрадиция Европейска заповед за арест наказателно преследване ББР съдебна власт
Последвайте ни

По темата

Големият разбор на Брюксел: Какво точно пише в черния списък с препоръки за България?

Големият разбор на Брюксел: Какво точно пише в черния списък с препоръки за България?

Разкриха какво е казал убиецът на Джеймс Хенди в смразяващото си обаждане до 911

Разкриха какво е казал убиецът на Джеймс Хенди в смразяващото си обаждане до 911

Действащ съдебен заседател е задържан за мащабна схема за измами в Бургас

Действащ съдебен заседател е задържан за мащабна схема за измами в Бургас

Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

Мадона взриви Таймс Скуеър с изненадващ концерт и розов корсет

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
Японска и Американска Акита: прилики и разлики

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 13 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 18 часа
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 14 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спрете да миете тези плодове предварително, ще се развалят

Спрете да миете тези плодове предварително, ще се развалят

Любопитно Преди 26 минути

Миенето на плодове и зеленчуци изглежда като добър навик, но за някои продукти водата преди съхранение може само да им навреди. Какво е по-добре да не се мие предварително и защо

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

Свят Преди 33 минути

ПП твърди, че институциите са позволили разрастването на незаконното строителство, докато „Възраждане“ поиска изслушване на ръководството на ДАНС и нови проверки по случая

Нова ваксина, проектирана от изкуствен интелект, може да предотврати пандемии и да спаси милиони животи

Нова ваксина, проектирана от изкуствен интелект, може да предотврати пандемии и да спаси милиони животи

Свят Преди 59 минути

„Суперантигенът“, известен като „универсална ваксина“, е разработен чрез машинно обучение в Кеймбриджкия университет и е предназначен да се бори с редица вируси, докато те мутират

Иван Шишков: "Сглобката" е сглобила незаконен град в "Баба Алино"

Иван Шишков: "Сглобката" е сглобила незаконен град в "Баба Алино"

България Преди 1 час

Поредицa от институции са помагали услужливо на този процес, каза Шишков

Иван Кънчев

„В търсене на знаците“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Вулкан изригна няколко пъти в Индонезия

Вулкан изригна няколко пъти в Индонезия

Свят Преди 1 час

Местно летище беше затворено

„Евреи не се допускат“: Германски хотел отказа резервация и предизвика скандал

„Евреи не се допускат“: Германски хотел отказа резервация и предизвика скандал

Свят Преди 1 час

Германски хотел попадна под вълна от критики, след като персоналът му заяви на израелско семейство, че „не се допускат евреи“, отхвърляйки резервацията им

Тяло на жена изплува на плаж във Флорида, започна разследване

Тяло на жена изплува на плаж във Флорида, започна разследване

Свят Преди 1 час

Властите започнаха мащабно разследване, след като тялото на 30-годишна плажуваща бе намерено в сряда вечерта. Детективи и инспектори по дивата природа си партнират, за да разберат какво точно се е случило в океана

Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?

Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

Много често, отново в неформалното си общуване, употребяваме и множество чуждици, голяма част от които имат точно българско съответствие

Дженифър Лопес с дъщеря си Еме през 2022 г.

Статистически абсурд: Защо децата на Холивуд масово сменят пола си

Свят Преди 1 час

Арест в Пловдив за измами с недвижими имоти и „стоп капаро“

Арест в Пловдив за измами с недвижими имоти и „стоп капаро“

България Преди 2 часа

Брокер е обвинен в схема с десетки потърпевши купувачи

Смартчасовници за по-активно лято: спорт, здраве и свързаност на китката

Смартчасовници за по-активно лято: спорт, здраве и свързаност на китката

Любопитно Преди 2 часа

<p>Жена загина в пожар в дома си в Благоевград, друга е ранена</p>

Пожар в апартамент в Благоевград отне живота на 67-годишна жена

България Преди 2 часа

Два екипа пожарникари са потушили огъня през нощта

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

България Преди 2 часа

Пеканов подчерта, че антикорупционната реформа е сред ключовите теми пред страната

Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“

Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новия епизод тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

"Това е политически санаториум": "Възраждане" искат да се закрие комисията по досиетата

"Това е политически санаториум": "Възраждане" искат да се закрие комисията по досиетата

България Преди 2 часа

Костадин Костадинов заяви, че комисията харчи милиони и не работи ефективно

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Джеймс Хенди от „Топ Гън: Маверик" е бил убит в дома си

Edna.bg

Защо е важно да владеем книжовния език – писмено и говоримо?

Edna.bg

Грандиозно откриване на Световното - стана ясна част от програмата

Gong.bg

Георги Иванов отива на Световното

Gong.bg

Задържаха съдебен заседател от Бургас за крупни финансови измами

Nova.bg

Радев от Черна гора: Препоръката на ЕК за свръхдефицит е красноречива оценка за всички предишни управления

Nova.bg