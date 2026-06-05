Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

М ога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме - данните ни са, че е задържан в Сърбия. Предприели сме постъпки той да бъде предаден на България. Решението зависи от сръбските компетентни власти. Това каза пред медиите прокурор Десислава Петрова, говорител на Софийска градска прокуратура в отговор на въпрос къде и как е бил задържан бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев на 3 юни.

Прокуратурата потвърди: Стоян Мавродиев е задържан в Белград

От наша страна сме предприели всичко по закон, което можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България, добави прокурор Петрова.

Припомняме, че вчера от Софийска градска прокуратура (СГП) съобщиха, че българин с инициали С. М. е задържан в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА). Тя е издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) и потвърдена от Софийски апелативен съд. Издирваният е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

Стоян Мавродиев е задържан в Белград

СГП предприема съответните законови стъпки за предаване на С. М. на компетентните органи на България за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващ функциите главен прокурор за отправяне на искане за екстрадирането му.