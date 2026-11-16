Пламъци и смачкани ламарини край Тулово: Човек загина при челен удар между бус и тир

Е дин човек е загинал при жестока катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък, станала преди обяд днес.
Сигналът за инцидента е подаден преди 13:00 часа за района на бензиностанцията до мъглижкото село Тулово. По първоначални данни на място са се ударили челно микробус и тежкотоварен камион.
Шофьор изгоря при сблъсък с тир
Сблъсъкът е бил толкова силен, че тирът е пламнал веднага след удара, а кабината му е изгоряла напълно. Части и смачкани ламарини от микробуса пък са разпръснати на повече от 100 метра по пътното платно.
На мястото веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Тежка катастрофа с три жертви затвори пътя Казанлък - Стара Загора
Движението в участъка е затруднено и се регулира от служители на полицията.
От АПИ съобщиха, че е организиран обходен маршрут през Казанлък-Бузовград-Ръжена- пътен възел Ягода и обратно.