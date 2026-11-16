Заключен с белезници след електрошок, откриха мъж в Кърджали

М ъж на 36 г. беше обвинен в противозаконно лишаване от свобода, след като нападнал свой гост с електрошок и го заключил с белезници за греда на тавана на къщата си в Кърджали. Районната прокуратура е поискала за обвиняемия мярка постоянно "задържане под стража".

Пострадалият е 26-годишен мъж, гостувал заедно с други познати. В един момент двамата с обвиняемия се отделили от компанията и се качили в таванското помещение.

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Там домакинът нанесъл на госта няколко удара с електрошоково устройство, след което му поставил белезници и го заключил към дървена греда.

По-късно един от останалите гости тръгнал да ги търси и открил 26-годишния мъж на тавана. Той го освободил, а след това била уведомена полицията.

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Причините за нападението все още се изясняват.