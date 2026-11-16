Нови санкции срещу Русия и рекордна помощ за Украйна

М инистрите на външните работи на Европейския съюз приеха нови санкции срещу Русия, както и отпускането на близо 8 млрд. евро помощ за Украйна. Това е най-голямото еднократно плащане, отпускано досега от ЕС на страната, предаде ДПА.

В санкционния списък, в който са включени около 110 физически и юридически субекта, има близо 50 руски банки и финансови институции. Още около 30 души и организации са санкционирани заради саботаж, дезинформационни кампании и други действия, насочени срещу държави от ЕС.

ЕС с нови огромни санкции срещу Русия и 1,24 млрд. евро за Украйна за оръжия

Базираната в Москва пиар и технологична компания „Соушъл Дизайн Ейджънси“, както и някои от нейните служители, също попадат под санкции заради „мащабни проекти за манипулиране на информация и намеса, финансирани, ръководени и контролирани от администрацията на руския президент“, се посочва в съобщението.

Украинският външен министър Андрий Сибига, който участва в срещата на външните министри на ЕС в Брюксел, приветства новите санкции. „Тези, които подкопават териториалната цялост на Украйна, дестабилизират Европа и извършват кибератаки, трябва да понесат последствия“, написа Сибига в X.

„Руската агресия не спира на границите на Украйна. Санкциите са основен инструмент за защита на международното право, европейската сигурност и мира“, добави той.

Министрите на ЕС одобриха и отпускането на рекордната помощ от близо 8 млрд. евро, след като Украйна изпълни реформи в области като съдебната система, борбата с корупцията и енергетиката.

ЕС въвежда още санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на ЕС и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Освен това Европейската комисия съобщи, че е отпуснала още 1,71 млрд. евро военна помощ за закупуване на дронове, боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана. Сумата е част от кредитната програма на стойност 90 млрд. евро, одобрена през февруари.

„Ще продължим непоколебимата си подкрепа за Украйна – както правим всеки ден от началото на руската агресия“, заяви Фон дер Лайен. „Продължаваме да работим за справедлив и траен мир, който гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и сигурността на Европа“, добави тя.

Междувременно говорител на Европейската комисия заяви, че ЕС е готов да бъде домакин на многостранни мирни преговори за Украйна в Европа, включително с участието на руска делегация. Засега обаче не са обсъждани възможни места за провеждането им.

„Готови сме да преминем към многостранен формат на преговорите. Все още не са обсъждани конкретни места за провеждането им, така че все още не сме стигнали до този етап. Напълно сме готови да участваме в преговори на многостранно равнище“, заяви говорителката Паула Пиньо в отговор на въпрос дали ЕС би бил готов да приеме руски представители.