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Почина актрисата от "Междузвездни войни" и "Джеймс Бонд" Тина Симънс

Британската актриса Тина Симънс, участвала в над 300 филмови и телевизионни продукции, е открита мъртва в дома си. Колеги и почитатели я почетоха, припомняйки дългогодишната ѝ кариера и незабравимите ѝ роли

16 ноември 2026, 17:01
Почина актрисата от "Междузвездни войни" и "Джеймс Бонд" Тина Симънс
Източник: Getty Images

А ктрисата Тина Симънс, участвала във филмите от поредиците „Междузвездни войни“, „Джеймс Бонд“ и „Батман“ през 60-годишната си кариера, почина, пише Page Six.

Британската актриса, чиято възраст не е известна, е починала в събота.

Симънс беше ветеран в киното и телевизията, най-известна с ролята си на техник от бунтовническите сили в класиката от 1983 г. „Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите“.

След новината за смъртта ѝ заваляха възпоменателни послания в памет на актрисата, която има роли и в продукции като „Черният рицар“ и „Мисията невъзможна“.

Актрисата и момиче на Бонд Маделин Смит, която е била близка приятелка на покойната звезда в продължение на почти 60 години, написа в послание до почитателите:

„Съкрушена съм. Тина Симънс. Открита мъртва в апартамента си. Ужасно. Тя беше моя приятелка почти със сигурност още от 1968 г. Колко жестоко е човек да умре сам, а изобщо да умре!!!!! Надявам се скоро да науча за организирането на възпоменателно събитие в чест на тази скъпа душа“, написа тя.

Междувременно фен групата The Bearded Trio също отдаде почит на актрисата, определяйки я като „изключително обичана фигура“ в общността на телевизията и киното.

„За почитателите на „Междузвездни войни“ Тина ще остане скъп спомен с незабравимата си поява в „Завръщането на джедаите“ в ролята на техник от бунтовническите сили“, заяви представител на групата в Instagram.

„Невероятната кариера на Тина обхващаше десетилетия работа в британското и международното кино и телевизия.“

В изявлението се посочва още: „Впечатляващата ѝ филмография включва участия в редица големи филмови хитове и поредици, сред които филмите за Джеймс Бонд („Октопуси“, „Изглед към долината на смъртта“, „Светлината на деня“, „Не умирай днес“), „Супермен III“ и „Супермен IV“, „Супергърл“, „Кой натопи Заека Роджър“, „Магазинче за ужаси“, „Черният рицар“ и „Мисията невъзможна“.“

Симънс е участвала в общо 300 филмови и телевизионни продукции и е сред малкото актьори, появявали се както във филми на Marvel, така и в продукции на DC.

От The Bearded Trio отбелязват, че през последните години актрисата е била добре познато лице на фенските конвенции.

Тя е описвана като „истинска радост за околните“, която се отличавала със своя професионализъм, любезност и искрена признателност към почитателите си. Често ги е радвала със забавни и интересни истории зад кулисите.

Освен с ролите си в игрални филми, Симънс е работила и като дубльор и заместник на някои от най-големите холивудски звезди, сред които Хелън Мирън и Мерил Стрийп.

Актрисата е демонстрирала таланта си и в редица популярни британски телевизионни продукции като „Доктор Кой“, „ИйстЕндърс“, „Коронейшън Стрийт“, „Само глупаци и коне“ и „Бил“.

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