България

Слънчев и горещ край на седмицата, но предстои рязък обрат във времето

Предстоят слънчеви и топли дни с температури до 35°, но синоптиците предупреждават за рязка промяна от вторник. Проникването на студен въздух от северозапад ще донесе краткотрайни порои, гръмотевични бури и градушки

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 август 2026, 06:53
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П редстоят слънчеви и топли дни с температури до 35°, но синоптиците предупреждават за рязка промяна от вторник. Проникването на студен въздух от северозапад ще донесе краткотрайни порои, гръмотевични бури и градушки в много райони от страната. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.    

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, в неделя - предимно слънчево, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 30°.

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
  
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, след обяд в масивите от Западна България – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 34 мин. и залязва в 20 ч. и 27 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 53 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 44 мин. и залязва в 22 ч. и 1 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.
  
В понеделник ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква хладен въздух. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат слабо.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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