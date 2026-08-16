Свят

Тежка катастрофа в Унгария: Полски автобус се обърна, 12 загинаха

Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка рано в неделя близо до град Мезьокерестеш в Източна Унгария

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 август 2026, 12:03
автобус магистрала катастрофа Унгария
Тежка катастрофа с автобус в Унгария   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Д ванадесет души загинаха, а най-малко 10 бяха ранени, след като полски автобус се преобърна през нощта на магистрала в Източна Унгария, съобщи унгарският премиер Петер Мадяр в публикация във Фейсбук в неделя сутринта.

Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка рано в неделя близо до град Мезьокерестеш в Източна Унгария, съобщи полицията. Превозното средство се е движело по магистралата в посока Ниредхаза, когато е станала катастрофата.

Държавната информационна агенция MTI съобщи, че в автобуса са пътували 57 пътници и двама шофьори.

„Автобус с полска регистрация, движещ се по магистрала М3 в посока Ниредхаза, е напуснал прав участък от пътя, попаднал е в канавка и се е преобърнал. По предварителна информация шофьорът вероятно е заспал“, съобщиха от полицията на своя уебсайт.

При инцидента са загинали 12 души, а няколко други са ранени, уточниха властите. Шофьорът на автобуса ще бъде задържан.

Пострадалите са откарани в болница.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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