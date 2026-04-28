Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха

П отресаващо видео показва момента, в който атракцион тип „прашка“ се къса във въздуха на популярен испански панаир, ранявайки четирима души, включително две деца.

Стресиращият инцидент се разиграл, когато въже на атракциона Steel Max, тип бънджи, внезапно се скъсало на Feria de Abril в Севиля в петък вечерта, съобщиха властите.

Кадри, разпространявани в социалните мрежи, показват капсулата, изхвърлена на около 300 фута (приблизително 90 метра) във въздуха, само мигове преди въжето да се скъса.

След това клетката се устремила към земята, преди да се блъсне в стоманената конструкция на атракциона. Разтревожени очевидци се чуват да крещят, докато се разгръща хаосът.

По това време на атракциона са се намирали две деца, като и двете са били ранени, съобщават местни медии.

Още двама възрастни също са получили леки наранявания и са били прегледани на място, съобщи службата за спешна помощ на Севиля.