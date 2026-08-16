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Анестезията не е еднаква за всички - кои фактори променят дозите

Цветът на косата, възрастта, употребата на канабис и здравословното състояние могат да влияят върху начина, по който тялото реагира на анестезията

16 август 2026, 11:42
Анестезията не е еднаква за всички - кои фактори променят дозите
Източник: iStock
  • Червената коса може да влияе на упойката: Хората с естествено червена коса понякога се нуждаят от повече анестетици и могат да имат по-висока чувствителност към някои видове болка заради генетични особености (свързвани с гена MC1R).
  • Редовната употреба на алкохол, канабис или опиоиди може да увеличи нуждите от обезболяване: Организмът развива по-висока толерантност, а лекарствата могат да се разграждат по-бързо, което изисква по-големи дози по време и след операция.
  • Възрастта и общото здраве са ключови фактори: По-младите и здрави хора често се нуждаят от повече анестезия, докато възраст, физическа слабост, инфекции или някои заболявания могат да намалят нужната доза и да повишат риска от усложнения. Най-важното е пациентът да казва на анестезиолога пълната си медицинска история.

Никой не обича да се подлага на операция. Но ако се налага да минете през хирургична процедура, разговорът с анестезиолога може да ви помогне да се успокоите и да гарантира, че ще получите най-добрите медицински грижи.

Това е и възможност да попитате за лекарствата, които лекарите планират да използват, както и за факторите, които могат да повлияят на това от колко (или колко малко) упойка ще имате нужда. Вашата възраст, генетика и дори цветът на косата ви могат да играят важна роля за начина, по който организмът ви реагира на упойката по време на операция и на обезболяващите след това.

Именно затова е важно да бъдете напълно откровени за медицинската си история преди всяка хирургична процедура, казва Даниел И. Сеслър, професор по анестезиология и вицепрезидент по клинични изследвания и изследвания на резултатите в Центъра по здравни науки към Университета на Тексас в Хюстън.

Ако например пушите марихуана всеки ден, „за нас това не е проблем. Няма да ви съдим морално за това. Но трябва да знаем, за да оптимизираме анестезията ви“, казва той.

Експерти обясняват някои от най-честите причини, поради които хората се нуждаят от повече или по-малко упойка и обезболяване. Ето какво споделят:

  • Цветът на косата ви

Някои процедури изискват само седация (медикаментозно успокояване). Но когато трябва да бъдете напълно в безсъзнание, се използва обща анестезия.

Тя включва внимателно подбрана комбинация от лекарства, която може да съдържа инхалационни анестетични газове или медикаменти, прилагани венозно, за поддържане на безсъзнание, обяснява Майлс Бергер, невроанестезиолог и професор по анестезиология, периоперативна и болкова медицина в Станфордския университет.

Общата анестезия включва също лекарства за облекчаване на болката и за отпускане или обездвижване на мускулите, за да се предотвратят движения по време на операцията.

Ако имате естествено червена коса, може да сте по-чувствителни към определени видове болка. В някои случаи може да се нуждаете и от повече анестетици в сравнение с хората, които не са червенокоси, показват изследвания.

„Не знаем точно защо, но това е факт“, казва Сеслър, който от десетилетия изследва повишените нужди от анестетици при хора с естествено червена коса.

Една от теориите е, че разновидности на гена за рецептора на меланокортин-1 (MC1R), характерни за хората с червена коса, променят сигналните пътища, които могат да влияят върху начина, по който организмът реагира на анестетичните лекарства.

В едно проучване Сеслър и негови колеги установили, че здрави жени с червена коса се нуждаели от почти 20% повече от често използван инхалационен анестетик, за да бъдат въведени и поддържани в безсъзнание, в сравнение с жени с тъмна коса.

Изследването им също показало, че хората с червена коса може да са по-устойчиви към някои локални анестетици.

В отделно проучване Сеслър и други изследователи измерили чувствителността към болка при 30 жени с червена коса и 30 жени с тъмна коса. Те установили, че червенокосите били по-чувствителни към болка от студ и топлина.

Освен това инжекциите с лидокаин, използвани за обезболяване на кожата, били значително по-малко ефективни при жените с червена коса в сравнение с тези с тъмна коса.

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  • Употребата на алкохол, канабис и опиоиди

Хроничната употреба на алкохол и канабис може да увеличи количеството анестетици, необходими по време и след операция, казва Сеслър.

Същото важи и за редовната употреба на предписани опиоиди и други лекарства за силна хронична болка.

Една от причините това да се случва, особено при опиоидите, е, че те се свързват с рецептори в мозъка, които с времето могат да станат по-малко чувствителни. Това означава, че е необходимо по-голямо количество лекарство, за да се постигне същият ефект.

В такива случаи „ще са необходими много по-високи дози“ в болницата, казва Сеслър.

Освен това чернодробни ензими разграждат тези вещества, за да могат по-лесно да бъдат изхвърлени от организма. При редовна употреба тялото може да стане по-ефективно в разграждането им.

Това може да направи някои лекарства „значително по-малко ефективни при дадена доза“, тъй като организмът ги разгражда по-бързо, обяснява Сеслър.

Изследвания показват също връзка между употребата на канабис и количеството анестезия и обезболяващи, необходими след операция.

Проучване от 2024 г., което анализира над 1600 употребяващи канабис пациенти, подложени на операции, установява, че употребата му е свързана с по-високи нива на болка и по-голяма употреба на опиоиди след операция в сравнение с хората, които не използват канабис.

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  • Възрастта ви

По-млади и по-здрави възрастни може да се нуждаят от повече анестезия в сравнение с по-възрастни хора.

С напредването на възрастта нуждата от инхалационни анестетици намалява, приблизително с 6% на всяко десетилетие след 40-годишна възраст, казва Бергер, който изследва свързаните с възрастта промени в нуждите от анестезия при по-възрастни пациенти.

Научните данни по темата все още се развиват и причината не е напълно изяснена. Но Бергер казва, че той и други изследователи смятат, че когато възрастните хора се нуждаят от необичайно малки количества анестезия, това може да е сигнал за скрити мозъчни или когнитивни проблеми.

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  • Общото ви здравословно състояние

Изследвания показват, че хора, които са физически крехки, имат сериозни остри заболявания или инфекции като сепсис, или страдат от цироза, може да се нуждаят от по-малко анестезия.

Хората с обструктивна сънна апнея, състояние, при което дихателните пътища се затварят по време на сън, може да са изложени на по-висок риск от проблеми с дишането при прием на опиоидни обезболяващи след операция.

За да се намали нуждата от опиоиди, анестезиолозите могат да предложат други подходи, като нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) или, когато е подходящо, регионални методи за обезболяване като епидурална анестезия или нервни блокове за обезчувствяване на определени части от тялото.

Да знаете дали имате фактори, които могат да повлияят на нуждата ви от анестезия, помага на лекаря да избере правилния подход и ви осигурява ефективна и безопасна упойка, казва Сеслър.

Но няма нужда да се притеснявате: ако не кажете на анестезиолога истинския си цвят на косата, употребата на канабис или наличието на хронично заболяване, това вероятно няма да доведе до катастрофални последици в операционната.

Причината е, че анестезията не се прилага чрез стандартни дози за всички пациенти.

Анестезиологът започва с начална доза и след това я коригира според реакцията на организма ви, жизнените показатели и понякога според наблюдение на мозъчната активност. След това дозата се регулира непрекъснато по време на процедурата, обяснява Сеслър.

„Но всичко, което анестезиологът знае за пациента, в комбинация с всичко, което наблюдаваме по време на анестезията, ни позволява да осигурим оптимално преживяване“, казва той.

Източник: washingtonpost    
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