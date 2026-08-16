Нов медал за България от световното по художествена гимнастика

Б ългарският ансамбъл спечели бронзов медал във финала на съчетанието с пет топки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изиграха уверено своята композиция и получиха 28.400 точки.

Оценката на българките включваше 13.500 точки за трудност, 7.100 за изпълнение и 7.800 за артистичност. Представянето им беше достатъчно за третото място и още едно отличие за страната ни на шампионата.

Световната титла в тази дисциплина отиде при Бразилия, която събра 29.450 точки. Втори завърши Китай с 28.900 точки.

Олимпийският шампион в многобоя от Париж 2024 изпревари България, докато световният шампион Испания остана извън медалите. Испанките допуснаха грешки в изпълнението си и приключиха на петата позиция с 27.450 точки.

За българския ансамбъл обаче денят все още не е приключил. По-късно днес момичетата ще излязат и във финала на съчетанието с три обръча и два чифта бухалки, където отново ще имат шанс да атакуват медалите.

Бронзът с петте топки е третото отличие за България на първенството във Франкфурт. Преди него Стилияна Николова спечели сребро в индивидуалния многобой, а страната ни взе и сребърен медал в отборното класиране.