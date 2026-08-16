Заплахата Лала: Първи ураган от 34 години застрашава Хавай

Х авай се подготвя за това, което може да бъде първият директен удар от ураган в щата от 1992 г. насам, докато бурята от първа категория Лала се движи край бреговете му. Със скорост на вятъра, достигаща до 130 км/ч, Лала достигна сила на ураган в събота. При най-лошия сценарий тя може да изсипе до 63 см дъжд върху Големия остров и да предизвика морски щормови вал* от 1 метър.

Предупреждение за ураган е в сила за Големия остров, докато за окръг Мауи, Оаху, Кауаи и Ниихау важат предупреждения за тропическа буря. Властите призоваха жителите да се подготвят за „опасни за живота“ условия, включително наводнения и свлачища, съобщава Би Би Си (BBC).

Очаква се бурята или да връхлети сушата, или да премине в непосредствена близост до южния край на Големия остров в събота, преди да продължи на запад. Националният център за ураганите съобщи, че стената на окото на Лала „засяга южната част на Големия остров“.

„Разрушителни ветрове и проливни дъждове ще продължат над Големия остров през цялата нощ и ще се разпространят на запад над по-малките острови в неделя“, посочват от центъра.

RUSHING WATER ‼️: Rivers and streams begin to overflow amid the heavy rainfall from Hurricane Lala, as people at Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, capture the surge in water flowing from the waterfall on Saturday.#Hawaii #Hurricaneseason #Waterfall #FOXWeather pic.twitter.com/QA2lhQBO3R — FOX Weather (@foxweather) August 16, 2026

За последен път ураган е връхлитал сушата на Големия остров на Хавай преди 155 години, според информационна агенция Associated Press.

През уикенда Лала ще продължи да се придвижва на запад и може да отслабне до тропическа буря, като центърът ѝ ще премине точно под останалите острови на Хавай.

Губернаторът на Хавай Джош Грийн предупреди жителите да се подготвят за „невероятно голямо количество вода“. „Възможни са разрушителни ветрове, проливни дъждове, внезапни наводнения и опасни вълни в целия щат през уикенда“, написа той в X.

Десетки полети са отменени. На международното летище „Елисън Онизука Кона“, най-голямото летище на Големия остров, 40% от полетите бяха анулирани, според flightaware.com. Около 80% от полетите бяха отменени и на другото основно летище, международното летище в Хило.

По-тревожните прогнози на Националната метеорологична служба (NWS) бяха издадени за районите в югоизточната част на Големия остров. „Сериозни наводнения от валежи могат да наложат множество евакуации и спасителни операции“, съобщи NWS, като добави, че реките и притоците „могат бързо да прелеят от коритата си на много места“.

Близо 37 000 клиенти са останали без електричество на Хавай към събота следобед, според уебсайта poweroutage.us.

Метеорологът Дженифър Майърс, която живее в Хило, в източната част на Големия остров, съобщи, че свлачища вече са блокирали някои пътища, а паднали дървета са прекъснали електроснабдителни линии. „В момента гледам към реката и тя е наистина, наистина висока. Заливът, който обикновено е син, в момента е почти кърваво червен заради всички утаечни скали и речна вода в него“, каза тя пред BBC за гледката от апартамента си към река Уаилуку при вливането ѝ в залива Хило.

Властите неколкократно призоваха жителите да приключат с подготовката за бурята отрано. Местните съобщения във Facebook показват как жителите пълнят чували с пясък, за да защитят домовете си, и се информират дали магазините работят в ранните часове в събота.

Гражданската защита на окръг Хавай съобщи, че във всеки окръг на Големия остров има осигурени обществени убежища. „Към този момент трябва да сте приключили подготвителните си мерки за бурята и да се фокусирате върху плана си за подслоняване“, заяви агенцията в X.

Иники, мощна буря от четвърта категория, беше последният ураган, връхлетял Хавай през 1992 г. Той причини смъртта на шестима души и нанесе щети за 3 милиарда долара, след като излезе на сушата по южното крайбрежие на Кауаи.

Сезонът на ураганите в САЩ беше сравнително спокоен през последните няколко години, последната голяма буря беше ураганът от трета категория Милтън, който връхлетя Флорида през октомври 2024 г. Националната агенция за океански и атмосферни изследвания заяви, че 2026 г. може да бъде поредната година с ниска честота на ураганите в САЩ, като прогнозира 55% вероятност за активност под нормата.

Миналия месец световните океани отбелязаха най-високите си температури за месец юли, записвани някога, според службата за мониторинг на климата на ЕС. Рекордните температури бяха частично подхранени от развиващите се условия на Ел Ниньо в Пасифика.

Това беше и вторият най-топъл юли в световен мащаб, откакто се води статистика, с температури с 1,47°C над очакваното средно ниво от прединдустриалната ера, според Службата за изменение на климата „Коперник“.

*Морският щормови вал (на английски: storm berm) е надлъжен насип от пясък, чакъл или черупки, който морските вълни изхвърлят и трупат по време на силна буря (щорм) в горната част на плажната ивица