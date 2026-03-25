Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

В идео, публикувано в социалните мрежи, показва как няколко души, сред които и съпругът на авторката на клипа, висят безпомощно на съоръжениетo, след като то внезапно спира по време на движение. По думите ѝ, пътниците са останали в това положение около 10 минути.

На кадрите се вижда как атракционът е застинал във въздуха, а хората са обърнати с главата надолу, докато чакат проблемът да бъде отстранен.

Подобни инциденти не са изолирани. По-рано през март друг атракцион на същото събитие също аварира, като остави посетители блокирани за няколко минути заради проблем с електрозахранването. За щастие, и в двата случая няма данни за пострадали.

Houston Livestock Show and Rodeo е едно от най-мащабните подобни събития в света, което ежегодно привлича милиони посетители с комбинация от родео състезания, концерти и увеселителен парк.

Въпреки че всички съоръжения преминават задължителни проверки за безопасност, подобни кадри отново повдигат въпроси за сигурността на временните атракциони.