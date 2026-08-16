Социалното министерство дава пари при преместване в малко населено място

М инималната работна заплата ще продължи да нараства постепенно с всяка изминала година. Държавата подготвя специален механизъм в сътрудничество със синдикатите и работодателите, който да гарантира това устойчиво повишаване на доходите. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

От есента стартира проектът „Избирам България“, осигурен с европейско финансиране. Инициативата предвижда конкретни финансови стимули за граждани от всички възрасти, които вземат решение да се преместят от големите градове в по-малки населени места.

Според министър Ефремова мярката има за цел не само да преодолее недостига на кадри в регионите, но и да даде възможност на хората да изберат по-спокоен начин на живот, по-чист въздух и по-добра среда за отглеждане на деца.

В сферата на пенсионната политика Ефремова потвърди, че пенсионерите могат да разчитат на редовно актуализиране на плащанията. В същото време предстоят разговори със социалните партньори за финансовото укрепване и стабилизиране на осигурителната система, така че тя да гарантира по-високи доходи в бъдеще.