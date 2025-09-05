Свят

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

5 септември 2025, 09:29
Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон
Източник: БТА/АP

Т ригодишно момче от Германия шокира Португалия, когато оцеля след трагичния инцидент с фуникуляр в столицата на 3 септември, при който загинаха 16 души. Детето беше извадено от вагона, в който, според съобщения, баща му е загинал, а майка му е сред над 20-те ранени. На лицата на хората, гледащи останките от катастрофата, се чете дълбок шок, пише BBC

Двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един швейцарец, един германец и един украинец са сред жертвите при дерайлирането на фуникуляра "Глория". Все още не е ясно какво е причинило катастрофата. Общественият транспортен оператор на столицата, Carris, заяви, че всички фуникуляри ще бъдат инспектирани и че е започнато независимо разследване.

Политическият елит на Португалия се събра в църквата „Свети Доминик“ в четвъртък вечерта за служба в чест на загиналите. Пред църквата хората призоваха за задълбочено разследване на случилото се.

„Трябва хората да знаят, че са в безопасност тук“, каза една жена.

Местна жителка сподели пред BBC, че „все още осмисля“ случилото се, докато минаваше покрай мястото на катастрофата, където останките от дерайлиралия фуникуляр, който се беше блъснал в сграда, лежаха на земята. „Много, много е тъжно“, каза тя.

Други се събраха, за да снимат останките или просто стояха мълчаливо и гледаха. Двама туристи от Сингапур споделиха, че били планирали да се качат на фуникуляра в сряда, но в последния момент променили плановете си. „Ужасяващо е... Кой знае, можеше да сме на този“, каза единият. „Това променя гледната ти точка към живота. Просто не очакваш нещо подобно да се случи.“

Екскурзоводката Мариана Фигейрейдо беше сред присъстващите на мястото на катастрофата в сряда вечерта. Тя сподели, че е травматизирана от видяното. Фигейрейдо каза, че чула силен трясък и се втурнала към мястото.

„За пет секунди бях там“, разказа тя. „Хората започнаха да скачат от прозорците на фуникуляра в подножието на хълма. След това видях друг [по-нагоре], който вече беше смачкан. Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина.

Фигейрейдо добави, че когато тя и други започнали да свалят покрива на фуникуляра, видели мъртви тела вътре. Тя разказа, че видяла как спасяват деца и се опитала да помогне на хора със счупени кости и да успокои тези в шок. „Много хора плачеха около мен. Бяха много уплашени. Опитвах се да ги успокоя.“

Мъж, който бил в друг фуникуляр в подножието на хълма по време на катастрофата, каза пред репортери, че мислел, че ще умре. „Колкото и години да живея, никога повече няма да се кача на фуникуляр“, заяви той.

Португалският транспортен синдикат съобщи, че охранителят на спирачките на фуникуляра Андре Жорже Гонсалвес Маркес е сред загиналите. Благотворителната организация Santa Casa da Misericórdia, чиито служители използвали фуникуляра за пътуване до работа, потвърди, че четирима от техните работници са загинали при инцидента.

Един служител, Валдемар Бастос, каза пред BBC, че персоналът на благотворителната организация, разположена на върха на стръмен хълм, често използвал фуникуляра заедно с туристи и възрастни хора. „Винаги съм се чувствал в безопасност“, каза той. „Никога не съм мислил, че това може да се случи.“

В четвъртък ръководителят на обществения транспортен оператор на Лисабон, Carris, заяви, че всички фуникуляри в града ще бъдат затворени, докато не бъдат извършени технически инспекции. Педро Гонсало де Брито Алейшо Богас каза пред репортери, че линията Глория ще бъде отворена отново в бъдеще с нов вагон. Т

ой добави, че компанията е увеличила разходите си за поддръжка на фуникулярите – които работели безпроблемно от 2007 г. насам – но отбеляза, че разходите за поддръжката им са се удвоили през последните 10 години. Резултатите от разследването ще бъдат публикувани скоро, каза Де Брито Богас, но отказа да уточни кога точно това ще се случи.

Кадри, споделени в социалните мрежи, показаха смачкания жълт фуникуляр, преобърнат на калдъръмената улица, и хора, бягащи от района, докато въздухът се изпълваше с дим. Няколко пътници, хванати в капан сред останките, трябваше да бъдат освободени от спешните служби, съобщиха местните власти.

Официалните лица в Лисабон първоначално обявиха, че броят на загиналите е 17, но по-късно този брой беше коригиран на 16, след като установиха, че един човек, починал в болница през нощта, е бил преброен два пъти.

Фуникулярът е вид железопътна система, която позволява придвижване нагоре и надолу по стръмни склонове, и в Лисабон те са ключово средство за навигация по стръмните, калдъръмени улици на града. Фуникулярните железници на града – Глория, Лавра, Бика и Граса – са популярна туристическа атракция, тъй като ярко жълтите вагончета, подобни на трамваи, се вият през често тесните, хълмисти улици. Глория беше открита през 1885 г. и електрифицирана три десетилетия по-късно. Тя изминава около 275 метра от площад Рестаурадорес в центъра на града до живописните улици на Байро Алто. Пътуването отнема само три минути.

Двата вагона на маршрута Глория са прикрепени към противоположните краища на теглещ кабел, който се задвижва от електрически двигатели. Докато единият вагон се спуска надолу, тежестта му повдига другия, позволявайки им да се изкачват и спускат едновременно, което намалява необходимата енергия за транспортирането им. Вторият, непокътнат вагон беше видян само на метри от останките в подножието на хълма.

Повече снимки от шокиращият инцидент в Лисабон вижте в Нашата галерия.

Източник: BBC    
