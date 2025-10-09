Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Д ва камиона за боклук, закупени с дарения, влизат в борбата с кризата в София, а ако се наложи - и из цяла България.

Кампанията на Фондация „Гората.бг“ само за няколко дни успя да събере 80 000 лв. и да купи не един, а два професионални камиона.

"Камионите още този петък ще пристигнат в София от Австрия и ще започнат незабавно да помагат. Те ще извозват десетки тонове боклуци всеки ден, а така ще пазят здравето и нормалната среда за стотици хиляди българи - хора като нас - млади, възрастни хора, деца", написа в социалната мрежа създателят на "Гората.бг" Никола Рахнев - най-голямата доброволческа инициатива в България.

По думите на Рахнев, камионите, закупени по 51 600 лв., само за месец ще спестят над 100 хиляди лева на обикновените данъкоплатци.

"По-важното, когато един ден кризата с боклука в София приключи - нашите камиони ще са готови да чистят незаконни сметища в цяла България и да помагат където е нужно, за да бъде по-чисто и по-добре за всички ни", добавя Никола в поста си, публикуван преди по-малко от денонощие, а в един от хилядата коментари добавя: "Различен свят не се гради от безразлични хора".