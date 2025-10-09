България

Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за "Софекострой"

Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини

9 октомври 2025, 13:51
Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.
След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж
Карлос Насар излиза за злато на Световното

Карлос Насар излиза за злато на Световното
На първо четене: Приеха продажбата на активите на

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС
Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи

Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи
Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в

Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в "Елените" след наводненията
Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца
Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ

Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ

С толичният общински съвет (СОС) прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество "Софекострой" ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата.

Докладът беше приет единодушно. 

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Със средствата ще бъдат придобити

различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване.

Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона, например от снегопочистващи машини във водоноски, пише в доклада. 

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

В него се посочва още, че мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София.

В документа е предвидено средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата. Лихвеният процент за този период е определен като основен лихвен процент плюс един пункт (към 1 октомври 2025 г. той е 1,81%).

Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

Вносителите на свързания доклад, сред които са общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, подчертават, че закупуването на нова техника ще засили капацитета на "Софекострой" и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства.

Източник: БТА/Николета Василева    
СО София боклук криза Софекострой заем
Последвайте ни
Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

България Преди 19 минути

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже

.

Унгарският писател Ласло Краснахоркай грабна Нобеловата награда за литература

Свят Преди 30 минути

Той беше отличен "за неговото завладяващо и визионерско творчество"

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се"

Как се избира нобелов лауреат за мир

Как се избира нобелов лауреат за мир

Свят Преди 1 час

Има ли реален шанс Доналд Тръмп да грабне приза?

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

България Преди 1 час

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса

<p>Предлагат&nbsp;1 час дневно отпуск&nbsp;за водене на дете до градина или училище</p>

“Да, България” предлага право на 1 час дневно отпуск за водене на дете до градина или училище

България Преди 2 часа

Предвижда се право на ползване до 1 час дневно, а със съгласие на работодателя – до 2 часа дневно

<p>Ракети &quot;Фламинго&quot; са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим</p>

Welt: Ракети "Фламинго" са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим

Свят Преди 2 часа

Журналистите смятат, че ракетите "Фламинго“ и други далекобойни оръжия на Украйна могат да тласнат Руската федерация към компромис

<p>ИТН иска затвор за намеса на медиите в личния живот</p>

ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот без разрешение

България Преди 2 часа

Текстът е предвиден за разпространяване чрез "медии и други средства за масова информация"

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 2 часа

Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев

„Мирише ужасно“: Древен живот, замръзнал в Аляска преди 40 000 години, бе събуден

„Мирише ужасно“: Древен живот, замръзнал в Аляска преди 40 000 години, бе събуден

Любопитно Преди 2 часа

Изследователи от Университета на Колорадо съобщават, че микроби, останали в пермафроста от Ледената епоха, отново показват признаци на живот — откритие, което повдига въпроси за последиците от затоплянето на климата

Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Свят Преди 2 часа

Макар лечението временно да е овладяло състоянието на мъжа, по-късно се появили вътрешни кръвоизливи, довели до смъртта на пациента на 171-ия ден

Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

България Преди 3 часа

Двамата ще се срещнат, за да потърсят бързо решение на кризата с изхвърлянето на отпадъци в столицата

Азов: Оставих нещо в историята на YouTube

Азов: Оставих нещо в историята на YouTube

Любопитно Преди 3 часа

В най-новия епизод на подкаста The Voice Cast гостува популярният YouTuber Тодор Азов

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Свят Преди 3 часа

Целта е Газа да бъде превърната в "зона без тероризъм"

.

Все повече българи са с намалена пенсия

България Преди 3 часа

Новите пенсионери трудно изпълняват изискванията за стаж и възраст

Реките Янтра и Джулюнска достигнаха критични нива, достъпът до църквата "Св. 40 мъченици" е блокиран

Реките Янтра и Джулюнска достигнаха критични нива, достъпът до църквата "Св. 40 мъченици" е блокиран

България Преди 3 часа

В Свищов се активира ново свлачище

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Доли Партън: Все още не съм готова да умра

Edna.bg

10 места на Балканите, които ТРЯБВА да посетите

Edna.bg

Португалски рефер ще ръководи България - Турция

Gong.bg

Строящият се стадион на ЦСКА влезе в престижна класация (видео)

Gong.bg

Евакуират хора от три русенски села заради дига пред скъсване

Nova.bg

Урсула фон дер Лайен оцеля след два вота на недоверие

Nova.bg