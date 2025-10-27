Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

България

"През последните 10 години в България 33 159 деца са родени от деца", каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на кръгла маса на тема „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“. Данните показват само през 2024 г. тези случаи са 2837, а това са стряскащи данни, каза още той. Ранните бракове и ранните раждания са огромен проблем за страната ни, допълни министър Гуцанов. Младите момичета, родили дете не са ходили на училище, а как те ще възпитат своето дете да ходи на училище, как ще издържат детето си, попита той. По думите му ранното раждане обрича детето на бедност, на липса на образование. Най-важното за младите хора е да имат достъп до образование и до здравеопазване, тъй като нямат ли достъп до образование, няма как да имат друг начин на мислене, добави министър Гуцанов. Това не е тяхна културна традиция, както се опитват някои хора да твърдят, а ние сме длъжни да прекратим това безобразие, това безумие, добави той. По думите му това явление - ранни бракове и ранни раждания, няма място в 21 век,  мен, но трябва да се положат усилия да не се случва, каза още той и посочи, че ранни бракове и ранни раждания се отчитат най-много в Сливен, Бургас, Стара Загора, Пазарджик.

В България и 10-годишни раждат деца

През  2023 г. две деца на 11-годишна възраст родиха, каза Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. По думите ѝ са нужни незабавни мерки, за да спре това ужасно явление. Свързано е с промяна на обществени нагласи, но ние сме мотивирани да го направим, увери Иванова.

Детските бракове нарушават човешките права, а всяка година 12 млн. млади момичета се женят преди да навършат 18-годишна възраст, каза Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България. По думите й, ако не се вземат мерки, до 2030 г. над 100 млн. млади момичета ще сключат брак.

В България: Когато деца раждат деца

Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето. Инициативата на агенцията срещу ранните бракове е част от националната ѝ кампания срещу детското насилие „Бъди смел, бъди добър!“.

