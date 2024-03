П арламентът на Тайланд прие законопроект за еднополовите бракове, проправяйки пътя на кралството да стане първата държава в Югоизточна Азия, която признава равенството на ЛГБТК браковете.

Законопроектът беше приет с 399 на 10 гласа в долната камара, въпреки че все още трябва да бъде одобрен от Сената, преди да бъде одобрен от краля и след това публикуван в Кралския вестник.

По време на новината един от представителите внесе в залата огромен флаг на дъгата.

"Днес обществото ни доказа, че го е грижа за правата на ЛГБТ", заяви пред АФП Тунявай Камолвонгват, член на прогресивната партия Move Forward, която настоява за правата на ЛГБТ+.

"Сега най-накрая ще имаме същите права като другите."

В цяла Азия само Тайван и Непал признават еднополовите бракове, а индийският върховен съд отложи решението на парламента през октомври.

