Приятелите на Путин: Кой е в най-близкото обкръжение на руския президент

З а 20 години начело на Кремъл Владимир Путин е събрал множество съюзници и сътрудници.

След като стана ясно, че министърът на отбраната Сергей Шойгу ще бъде сменен, нека разгледаме кои са хората, които се намират в най-близкото обкръжение на руския президент.

(Във видеото може да научите повече за: Факти за Путин, които може би не знаете)

Силовиците

Нека започнем със силовиците - хората от охраната около президента Путин, повечето от които са се издигнали в редиците на КГБ като него и имат ястребско мислене от времето на Студената война.

Те вярват, че се намират в екзистенциална битка със Запада, в която крайната цел на САЩ по отношение на Русия е смяна на режима.

Ето защо тяхната позиция по отношение на Украйна е, че тази "специална военна операция" е оправдана в защита на Русия и руския народ.

Те смятат, че Украйна е марионетка на САЩ, и виждат нахлуването в Русия като необходима стъпка, за да попречат на САЩ да унищожат руската държава.

Vladimir Putin: The security men, officials, and friends who are in his inner circle | 👉 #RussiaisATerroistState ☠️Eliminate ⚰️Vadimir Putin 🔫 the Kremlin ~ the Siloviki💀#PutinIsAWarCriminal #RussiaIsCollapsing 👈🏻 https://t.co/pglQzfKym6 — Gary DelPonte (@GaryDelPonte) March 19, 2024

През последните няколко години влиянието им нарасна, тъй като президентът измести фокуса си от икономическите и социалните въпроси към възприеманите заплахи, свързани със сигурността, включително смазването на гражданското общество и вътрешното несъгласие.

Николай Патрушев

Може би най-влиятелният от всички е Николай Патрушев, ръководител на Съвета за сигурност на Русия.

През 2015 г. той заяви пред руския вестник "Комерсант", че "САЩ биха предпочели Русия изобщо да не съществува като държава".

Във връзка с покойния опозиционен лидер Алексей Навални, който почина през февруари в затвора, той заяви, че "Западът се нуждае от тази фигура, за да дестабилизира ситуацията в Русия, за социални сътресения, стачки и нови Майдани" (препратка към протестите от 2013 г. на централния площад в Киев).

Съобщава се, че той е бил и неформален делегат на Кремъл за Балканите и се смята, че е изиграл ключова роля в организирането на преврата в Черна гора през 2016 г. - опит да се попречи на страната да се присъедини към НАТО.

Shake-up in the Kremlin! Shoigu will be removed from the position of Defense Minister, and will be replaced by Andrei Belousov, an economist with no military experience (just like Shoigu!).



Shoigu will replace Nikolai Patrushev as the secretary of Russia's Security Council. pic.twitter.com/gRxMdDLAvf — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) May 13, 2024

Александър Бортников

Александър Бортников е настоящият директор на Федералната служба за безопасност на Русия-ФСБ, вътрешната разузнавателна агенция на Русия и наследник на съветската шпионска агенция КГБ.

Като ръководител на може би най-важния орган на властта в страната Бортников поддържа желязна хватка върху живота в Русия и е отговорен за десетките хиляди задържания и драматичното затягане на ограниченията върху гражданското общество, които набраха скорост през последните години и особено след началото на войната.

Именно ФСБ е разкрита като отговорна за отравянето на Алексей Навални с "Новичок" и на други противници на режима като Владимир Кара-Мурза, който понастоящем излежава 25-годишна присъда по обвинение в държавна измяна.

Въпреки че отговаря предимно за вътрешните работи, Бортников може да подхрани антизападните настроения около президента.

The reappointment of Sergei Naryshkin as director of the Foreign Intelligence Service (SVR), and Alexander Bortnikov as head of the Federal Security Service (FSB), shows the effectiveness of the work of these special services in the context of the special military operation. pic.twitter.com/VYbw6uv2VW — Ivo TONIUT (@IvoRToniut) May 13, 2024

"Можем да си представим, че той всекидневно предава на Путин доклади за враждебното американско или западно влияние в Русия и за това как западните тайни служби се опитват да подкопаят политическата стабилност", казва Татяна Станоева, експерт по сигурността и основател на политическия тинк-танк R.Politik.

"И той вярва в това", заключи Станоева.

Сергей Наришкин

Сергей Наришкин е ръководител на СВР, руската Агенция за външно разузнаване. До известна степен СВР свири втора цигулка на всемогъщата ФСБ, която също стъпва на чужда територия.

Наришкин се е запознал с Путин по време на обучението им за шпиони и е бил изпратен в Брюксел като дипломат по същото време, когато Путин е бил изпратен като млад шпионин в Дрезден.

Наришкин беше публично унижен от руския президент на заседание на Съвета за сигурност непосредствено преди началото на войната, тъй като се затрудни да намери подходящите думи, за да изрази подкрепата си за независимостта на сепаратистките републики в Източна Украйна.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу беше министър на отбраната на Русия и близък сътрудник на Путин.

Двамата ходят заедно на широко рекламирани ловни и стрелкови експедиции в Сибир.

Russian dictator Vladimir Putin on May 12 proposed firing Defense Minister Sergei Shoigu and nominated Andrei Belousov to replace him, according to the Telegram channel of the Federation Council. https://t.co/59rVBeKFj5 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 13, 2024

Шойгу не е военен по образование, но след назначаването му в Министерството на отбраната през 2012 г. той ръководи анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и намесата ѝ в Сирия.

"Той е силен защитник на националния интерес, но не изпитва същите вискозни антизападни чувства като останалите", казва Марк Галеоти от разузнаването "Маяк", експерт по руските служби за сигурност.

Валерий Герасимов

Армейски генерал Валерий Герасимов е началник на Генералния щаб. Той е съветски генерал от старата школа и опитен военен стратег.

Планът за нахлуване в Украйна е в компетенциите на генерал Герасимов и той е широко възприеман като отговорен за първоначалното отстъпление на Русия от Киев през първите няколко седмици на войната, а след това и за отстъплението от Херсон през ноември следващата година.

⚡️ Le général d'armée Valery Gerasimov continuera à exercer ses fonctions de chef d'état-major pic.twitter.com/Nb9ZMVON1i — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) May 12, 2024

Президентът Путин е склонен да възнаграждава лоялността на старата си гвардия пред резултатите и генерал Герасимов се задържа на най-високия си военен пост, дори когато други, може би по-динамични генерали - например Сергей Суровикин - се оттеглиха.

Антон Вайньо

Антон Вайньо е началник на канцеларията на президента.

Той не се изявява в публичното пространство, но се предполага, че е изключително ефективен ръководител на администрацията на Кремъл, на когото Путин се доверява, за да държи делата му в ред, а бюрократите - в подчинение.

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко е първият заместник-началник на администрацията на Кремъл и заема много по-значима роля като политически стратег с пръсти в много пайове.

Той е на сцената от дълго време, назначен е за най-младия министър-председател на Русия за краткия период от пет месеца по времето на Борис Елцин през 1998 г. и е наречен от пресата "Киндер Сюрприз" заради бебешкото си лице.

Той е известен като класически технократ, но има влияние както в управлението на руската администрация на окупираните територии в Украйна, така и в кампаниите за политическо влияние, особено по време на президентските избори у дома.

Ако президентът Путин реши да промени състава на правителството си, има вероятност Кириенко да се върне на този пост, който заемаше за кратко в края на 90-те години.

Сергей Лавров

Сергей Лавров е външен министър на Русия от 2004 г. насам. Той е известен като хитър и твърд човек, който е очарователен, когато иска, и е заклет хулиган, когато не иска.

Той е лицето на руската дипломация, когато страната преминава от по-западно ориентирана към агресивно антизападна.

Посланията за геополитическото многополюсно бъдеще и мястото на Русия в него са до голяма степен негова задача, докато пътува до страните, които все още са готови да поканят Русия на масата на преговорите.

Колкото и да е значим в международен план, той е по-скоро пратеник, отколкото ключов фактор за влияние върху руския президент.

Непрекъснато се разпространяват и слухове, които е трудно да бъдат потвърдени, че от години той иска да се пенсионира.

Юрий Ковалчук

Не са за пренебрегване и неофициалните близки довереници, които са приятели на президента Путин.

Юрий Ковалчук е руски олигарх, който има семейни и лични връзки с президента.

Двамата се запознават, когато президентът Путин е заместник-кмет на тогавашния Ленинград, днешен Санкт Петербург.

"Никога не е заемал държавна длъжност, но очевидно е една от най-влиятелните личности в Русия и е идеологически много близък до Путин", казва Михаил Зигар, автор на книгата "Всички хора на Кремъл".

"Той е един от тези, които му помогнаха да създаде тази вселена на въображаемата империя, срещу която Русия трябва да нанесе ответен удар", споделя Зигар.

Отговорността се поема от Путин

Няма да разберем чии съветници са изиграли ключова роля в инвазията в Украйна, но разбираме, че това е бил много ограничен кръг, като дори тези, които се смятат за близки до президента, са били зашеметени от решението му да нахлуе.

Като се има предвид взаимосвързаността на руския елит, обвързан с финансови и семейни връзки - бракове, любовници и пари - почти не е имало дезертьорства от елита.

Инстинктът, с който президентът Путин изглежда действа, идва от един по-широк манталитет, споделян от елитите и предаван на широки слоеве от руския народ чрез мощна пропаганда, наследена от времето на Студената война.

Русия е въвлечена в екзистенциална битка със Съединените щати и това оцеляване оправдава всяко действие, дори ако то включва дълга кампания в Украйна и привидно безкрайна конфронтация със Запада.

"Това не е светоглед на малка и изолирана група от хора. Това е светоглед, който се споделя от значителна част от руската бюрокрация и службите за сигурност", казва анализаторът по сигурността Валерий Кашин.

