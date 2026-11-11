Отново мъгла на АМ „Тракия“ край Ямбол в района на верижните катастрофи

И тази сутрин има мъгла на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол, където във вторник станаха две тежки верижни катастрофи. При инцидентите се удариха общо 86 превозни средства, загинаха 11 души, а около 50 бяха ранени.

Кадри от дрон показват трагедията на АМ „Тракия”

Движението по магистралата вече е възстановено, след като участъкът беше затворен заради тежките произшествия и необходимостта от изтегляне на катастрофиралите автомобили и разчистване на пътното платно, предаде NOVA.

Ад на АМ „Тракия“: 12 загинали и 50 ранени при верижни катастрофи с 86 превозни средства

Въпреки че трафикът е възобновен, мъглата в района отново създава предпоставки за намалена видимост. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия и да спазват необходимата дистанция.

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Вчерашните катастрофи станаха малко преди 7:00 ч. сутринта в района между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. По това време в района е имало гъста мъгла, а настилката е била мокра.

При първоначалния сблъсък в посока Бургас товарен автомобил е препречил пътя на автобус. Последвала е верижна катастрофа с участието на други превозни средства. Вторият тежък инцидент е станал в платното за София.

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Общо 51 души бяха транспортирани до болници в Сливен, Ямбол и Бургас. 13 от пострадалите са били в тежко състояние.

Днес, 11 ноември, е обявен ден на национален траур в памет на загиналите.