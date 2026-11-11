Свят

AI камери в училищни автобуси глобяват шофьори в САЩ

Над 375 000 акта за 92 млн. долара в един окръг, но разследване поставя под съмнение ефекта върху безопасността

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

11 ноември 2026, 11:35
AI камери в училищни автобуси глобяват шофьори в САЩ
Източник: iStock

Десетки хиляди училищни автобуси в САЩ вече са оборудвани с камери с изкуствен интелект, които засичат шофьори, неспиращи при подаден сигнал „Стоп“. Технологията трябва да предпазва децата при качване и слизане от автобусите, но ефективността ѝ предизвиква спорове, пише Futurism.

Една от компаниите, които разработват подобни системи, BusPatrol, вече е оборудвала около 35 000 автобуса в 24 американски щата.

Как работят камерите

Американските училищни автобуси разполагат със специален разгъващ се знак „Стоп“, който се задейства, когато превозното средство спира, за да качи или свали деца.

Камерите с изкуствен интелект засичат автомобилите, които преминават покрай спрелия автобус в нарушение на правилата.

При установено предполагаемо нарушение записът се изпраща за проверка от човек, който подготвя доказателствата за полицията. След преглед от компетентните органи на водача може да бъде изпратена глоба по пощата.

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Системата се предлага от няколко компании, сред които BusPatrol, AngelTrax и Verra Mobility.

Компаниите отчитат 98% по-малко повторни нарушения

Според AngelTrax технологията вече показва резултати. Вицепрезидентът по операциите на компанията Катерин Толар твърди, че 98% от санкционираните шофьори не извършват повторно нарушение, след като получат глоба.

Подобни данни представя и Verra Mobility. През август компанията съобщи, че според нейните наблюдения 98% от глобените водачи не нарушават правилата повторно, а броят на санкциите намалява със 70% в рамките на учебната година.

Тези резултати обаче са представени от самите компании, които разработват и предлагат системите.

375 000 глоби за 92 млн. долара, но има ли по-малко катастрофи?

Разследване на Bloomberg и Type Investigations поставя под съмнение доколко технологията действително подобрява безопасността.

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В окръг Монтгомъри, щата Мериленд, системата на BusPatrol е довела до издаването на над 375 000 акта на обща стойност 92 млн. долара.

Въпреки големия брой санкции проверката на местните данни не открива доказателства за намаляване на катастрофите в близост до спрели училищни автобуси.

Броят на нарушенията също не е спаднал съществено. През 2020 г. са издавани средно 36 акта на действаща камера, а през 2025 г. - 34.

Разследването установява още, че в периода от 2019 до 2024 г. около 40 млн. долара от събраните глоби са били предназначени за BusPatrol, докато окръгът е запазил приблизително 18,5 млн. долара.

Това поражда въпроси дали финансовият модел на системата създава достатъчно стимули за подобряване на безопасността, или насърчава събирането на повече глоби.

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Опасения и за личните данни

Разпространението на камерите повдига въпроси и за защитата на личните данни.

Подобни технологии за наблюдение вече предизвикаха спорове в САЩ заради възможностите за достъп до записи и проследяване на автомобили.

Засега обаче няма установени доказателства, че служители на реда могат да получават нерегламентиран дистанционен достъп до камерите в училищните автобуси.

Редактор: Маргарита Костадинова
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