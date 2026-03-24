Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

Р ъстът на досъдебните производства за изборни нарушения показва както засилено обществено доверие към МВР, така и поетата голяма отговорност към гражданите. Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в ефира на NOVA, като уточни, че добрите превантивни мерки могат да доведат до значителни резултати в полза на законността.

„Сравнителен анализ на предварителните производства и предупредителните протоколи за съответния период на предходните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. показва трицифрен ръст на процентите“, обясни Анчев.

По думите му към момента са регистрирани 202 сигнала от граждани към МВР, докато до вчера те са били 151.

Зам.-министърът коментира, че за същия период през 2024 г., 26 дни преди изборите, сигналите са били едва 24. „Всеки един сигнал подлежи на проверка, а след като се докаже, се предприемат действия от наша страна“, каза Анчев и допълни, че е открита денонощна телефонна линия, на която гражданите могат да подават сигнали.

„Отговарят служители от Националната система 112. Тази информация се вкарва в географската информационна система, вътрешна информационна система на МВР, до 10 минути. Тя се препраща до съответния адресат – СДВР или областната дирекция на МВР в страната, откъдето започват конкретните оперативни проверки“, обясни той.

Анчев уточни още, че съставените предупредителни протоколи са 355, спрямо 108 за предходния период.

„Не можем да посочим с пръст МВР като единствената институция, която има отношение към изборите, но Министерството има много видима роля за това дали изборният процес ще бъде честен и прозрачен или не. Полагаме много усилия чрез обучение и тренировки на личния състав, който е на терен в изборния ден“, каза зам.-министърът.

Анчев коментира, че няма един модел за функциониране на покупката и продажбата на гласове.

По думите му, това са лица, свързани с криминална дейност, които след това извършват купуване на гласове като съпътстваща нерегламентирана дейност.

Относно случая с Петьо Петров, известен като „Еврото“,

Анчев заяви, че МВР официално е поискало информация от сръбските власти и чрез Интерпол относно задържането му в Белград. Към момента отговор още няма, като МВР чрез „Дирекция международно оперативно сътрудничество“ поддържа канали и контакти и предприема необходимите мерки за получаване на информация.